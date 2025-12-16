La 32enne è spirata allo Jazzolino poco dopo la morte del bimbo che teneva in grembo. L’iniziativa sportiva ha toccato i comuni di San Costantino Calabro e Filandari

Una pedalata per ricordare la 32enne Martina Piserà e il piccolo Marino , il bimbo che portava in grembo. Questa la lodevole iniziativa promossa dall'associazione “ Bicinsieme Paesaggi in Movimento ” di San Costantino Calabro, presieduta da Raffaele Mancuso. La giovane donna di Pizzo - in quel momento al settimo mese di gravidanza - è deceduta all'alba dello scorso 4 maggio all'ospedale “Jazzolino” di Vibo Valentia, pochi minuti dopo la perdita del proprio figlio. Della sua morte si sta interessando la Procura della Repubblica . Attualmente due operatori sanitari del nosocomio della città capoluogo di provincia risultano iscritti nel registro degli indagati.

La pedalata organizzata da “Bicinsieme Paesaggi in Movimento” è partita da San Costantino , per poi raggiungere il parco pubblico del comune di Filandari , tra l'altro intitolato proprio a Martina e al suo bambino. Numerosi i ciclisti che, nell'occasione, hanno voluto onorare la loro memoria partecipando all'iniziativa.

La comitiva di corridoi è stata accolta a Filandari dal sindaco Rita Fuduli, dal parroco Alessandro Mazzitelli e dal vice comandante della Stazione dei carabinieri, Sarah Sangermano. Tra i presenti al toccante momento, anche il marito di Martina, Alberto Lascala , alcuni suoi familiari e numerosi cittadini del luogo. Nell'occasione il sindaco Fuduli, a nome dell'amministrazione comunale, ha donato due targhe ricordo , una al coniuge della donna scomparsa e l'altra all'associazione promotrice dell'iniziativa, rispettivamente in segno di vicinanza e di riconoscenza .