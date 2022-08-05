Una fascia speciale, quella di Miss Web, è stata poi assegnata a Lorenza Fuda. Soddisfatti per la serata il patron regionale del concorso e l'amministrazione comunale

Un grande successo ieri sera per la tappa di Miss Mondo Calabria a Nicotera. Folto il pubblico nella splendida location del viale dietro il Castello Ruffo. La moda e l’arte protagoniste della serata, organizzata dall’agenzia di eventi e spettacoli Andrea Cogliandro, in sinergia con l’amministrazione comunale.

Dopo un’attenta selezione della giuria, composta da Giada Zurzolo – giornalista direttore Zmedia e presidente di giuria, Rossana Lapa – fisioterapista ed ex modella e miss, Marco Vecchio – vicesindaco di Nicotera, Carmine Zappia – il commerciante che ha denunciato le estorsioni delle cosche, a trionfare è stata Jasmine Hassid, che approda così alla finale regionale che si terrà a maggio 2023. [Continua in basso]

Durante la gara le ragazze hanno sfilato in abiti casual, eleganti ed abiti da cerimonia. Preparate dal make-up a cura del centro estetico “Nettuno” di Palmi, Hair Style del centro ‘Sofisticata Bellezza’ di Marina di Gioiosa Jonica. A presentare l’evento è stato Francesco Saltalamacchia. Durante la serata si sono esibiti i bravissimi allievi della scuola di danza ‘Fm Dance Academy‘, inoltre sono stati proiettati video spot contro la violenza sulle donne e contro la guerra.

Jasmine, studentessa e con tanti ambizioni future, commenta dopo la vittoria: «Sono felicissima per la vittoria e spero di raggiungere altri grandi traguardi». Una fascia speciale, quella di Miss Web, è stata assegnata a Lorenza Fuda, risultata la più votata sul web. Altre tre ragazze sono state elette per la pre-finale regionale.



«Vorrei ringraziare l’amministrazione di Nicotera che ci ha voluti fortemente – commentato il patron regionale Andrea Cogliandro – vorrei ringraziare il sindaco, vice sindaco e l’assessore al Turismo Roberto Massara, persona fantastica. Faccio sempre i complimenti a tutte le ragazze, alla vincitrice, a chi anche dietro le quinte ha lavorato per rendere unica una serata così importante per questo prestigiosissimo concorso di bellezza. Presto comunicheremo le altre tappe in giro per la Calabria, aspettando la finalissima Regionale 2023».



Soddisfazione è stata espressa anche dall’assessore Massara per la grande affluenza di pubblico e per la riuscita dell’evento, che ha portato Nicotera al centro dell’estate calabrese: «Grazie alle tante persone che hanno partecipato a questa meravigliosa serata. Dopo due anni di stop, come amministrazione comunale stiamo promuovendo una serie di eventi proprio perché la gente possa tornare ad uscire di casa, in un clima di ritrovata normalità»