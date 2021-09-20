Il sindaco di Vibo Valentia, Maria Limardo, si arrende alle proteste dei genitori dei 100 bambini che frequentano il plesso di Portosalvo dell’Istituto Amerigo Vespucci e smobilita i gazebo allestiti per sopperire alla mancata agibilità dell’edificio scolastico. [Continua in basso]

È durato dunque un solo giorno, quello dell’inaugurazione dell’anno scolastico, il “campo scuola” che il Comune aveva orgogliosamente presentato come l’unica soluzione possibile per consentire agli alunni di tornare tra i banchi. Una soluzione che, però, ha attirato una tempesta di critiche, a cominciare da quelle dei genitori che questa mattina hanno incontrato il sindaco e la dirigente dell’Istituto, Maria Salvia, ribadendo il proprio sconcerto per una soluzione giudicata impraticabile e degradante. All’inizio del confronto, il sindaco Maria Limardo ha cercato di difendere la scelta dei gazebo provvisori, definendo il ricorso alle tende come “un modello di scuola all’avanguardia”. Ma è durato poco. Le obiezioni sempre più incalzanti dei genitori l’hanno fatta infine capitolare, annunciando la smobilitazione del campo e la sospensione delle lezioni. Già domani – ha annunciato il primo cittadino – verrà resa nota la nuova sede che dovrà ospitare il plesso scolastico. Ovviamente l’auspicio è che i tempi siano ora davvero brevissimi, come assicurato dal Comune.   

LEGGI ANCHE: Scuola nelle tende nella frazione Portosalvo di Vibo, la protesta dei genitori – Video