A Parghelia il confronto sul progetto di rigenerazione urbana Cis “Svelare Bellezza” si fa serrato. Dopo l’incontro pubblico del 22 febbraio, promosso dal gruppo consiliare di minoranza Guardare al Futuro, il dibattito si è spostato anche sul piano politico.

La stoccata all’amministrazione: «Nessuno potrà dirsi inconsapevole»

«Dal 22 febbraio 2026 nessuno potrà dirsi inconsapevole dei contenuti del progetto e delle trasformazioni previste», afferma la minoranza, rivendicando di aver «garantito trasparenza» attraverso quello che definisce «il primo momento di illustrazione e confronto pubblico».

«Non è ordinario che un’iniziativa di approfondimento su un progetto promosso e sostenuto dalla maggioranza sia assunta dalla minoranza», osservano i consiglieri, ricordando che si tratta del secondo incontro organizzato e che «le osservazioni emerse non hanno trovato riscontro» in revisioni formali.

Il nodo, spiegano, è il futuro del centro urbano. «Si tratta di una scelta che inciderà sull’identità di Parghelia per le prossime generazioni». E ancora: «La responsabilità delle conseguenze ricadrà su chi oggi ne conferma l’impianto».

Solidarietà a Minieri

Ad aprire l’incontro è stato il consigliere Pasquale Ferrazzo, che ha richiamato «il grave atto intimidatorio» subito da Fabio Minieri, ricevendo «un applauso spontaneo di solidarietà». Ferrazzo ha parlato della necessità di «un esame consapevole e documentato», evidenziando «difficoltà nell’acquisizione della documentazione progettuale».

Ha partecipato anche l’avvocato Alessandro Caruso Frezza, presidente di Italia Nostra – sezione di Vibo Valentia. In sala «perplessità di natura tecnica e architettonica» e la richiesta di «una revisione del progetto». Sono intervenuti inoltre Maria Antonietta Campenni, Francesco Campenni, Luciano Meligrana, don Giuseppe Florio, Antonio Montesanti e Fortunato Petrolo.

«Preoccupazione crescente» sull’impatto

La minoranza riferisce di una «diffusa e crescente preoccupazione» per soluzioni ritenute idonee ad alterare «l’assetto urbano e l’identità storica di Parghelia».

A sorprendere è stato l’intervento dell’assessore Rosy Cutuli, che avrebbe parlato di un possibile «abbaglio» della maggioranza. Momenti di tensione durante l’intervento del sindaco Antonio Landro, che ha confermato «il sostegno integrale all’impianto progettuale».

Atti online e richiesta di confronto

La minoranza ribadisce «la propria disponibilità a un confronto nelle sedi istituzionali competenti» e annuncia di aver pubblicato online «tutta la documentazione e la registrazione integrale della diretta».