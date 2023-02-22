Il sindaco di Serra San Bruno, inoltre, esprime soddisfazione per i “nuovi passi in avanti” relativi al completamento dell’importante infrastruttura

“Questa mattinata ho preso parte, insieme al commissario straordinario dell’Anas Francesco Caporaso e ai sindaci di Vazzano, Satriano e Gagliato, a un sopralluogo sulla Trasversale delle Serre relativamente alla quale nei giorni scorsi è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la gara per l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori del Lotto ‘Vazzano-Vallelonga’”. Il sindaco di Serra San Bruno, Alfredo Barillari, esprime soddisfazione per i “nuovi passi in avanti” per il completamento dell’importante infrastruttura che consentirà il collegamento della fascia jonica con quella tirrenica passando per il comprensorio montano e ringrazia per “il proficuo lavoro svolto” il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto e il commissario straordinario dell’Anas Francesco Caporaso. [Continua in basso]

“Nell’ottica della leale collaborazione che deve contraddistinguere i rapporti fra le Istituzioni – ha affermato il primo cittadino – ho comunicato al commissario dell’Anas che metterò a disposizione idonei locali del Comune di Serra San Bruno, che è il centro principalmente interessato dai lavori essendo lo snodo nevralgico della Trasversale, affinché possano svolgersi delle riunioni operative finalizzate ad una efficace azione realizzativa e comunicativa. Il completamento della Trasversale delle Serre – ha concluso – costituirà un fondamentale impulso per lo sviluppo di un’area che ha tutte le potenzialità per decollare ma che finora ha subito gli effetti della precarietà dei collegamenti”.

