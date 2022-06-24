All'evento di solidarietà, patrocinato dall'Unicef Italia, parteciperà lo chef Joe Bastianich

Si terrà oggi nel suggestivo Palazzo Santa Chiara di Tropea, la cerimonia di consegna dell’assegno – nell’ambito del Tropea Experience – Festival della Cipolla rossa – frutto della sensibilità e della solidarietà dimostrata in occasione della cena di gala. Ospite d’onore sarà Joe Bastianich, imprenditore del food e volto noto della Tv italo americana, con il coordinamento di Lenin Montesanto. Parteciperanno all’evento il sindaco Giovanni Macrì, il presidente del Consorzio della Cipolla Rossa di Tropea Igp Giuseppe Laria, il presidente dell’Unicef Calabria Giuseppe Raiola, il maestro orafo calabrese e ambasciatore Unicef Michele Affidato, lo chef Ercole Villirillo e Daniele Cipollina – direttore comunicazione del Consorzio. [Continua in basso]

Sull’evento Tropea Experience, il presidente Giuseppe Laria spiega: «Attraverso eventi dimostratisi prestigiosi ed efficaci come la Tropea Experience, brand ed esperienza a 360 gradi divenuta ormai protagonista indiscussa sulle riviste e sui magazine nazionali di vacanze e food, insieme alla qualità delle produzioni di eccellenza, sempre più ricercate e preferite dagli chef internazionali, continuiamo a internazionalizzare – continua Laria – anzitutto la destinazione Calabria come emozione continua, appetibile e fruibile 365 girni l’anno».

Il sindaco di Tropea, Giovanni Macrì, dal canto suo ha parlato di : «una macchina organizzativa importante e di qualità che continua a muoversi attorno allo straordinario Festival della Cipolla Rossa ospitato nel nostro borgo lo scorso mese di aprile e che ha di fatto aperto l’estate calabrese; un motore di energie positive e di apprezzamenti da tutta Italia e dall’estero che a distanza di oltre tre mesi continua a raccogliere risultati e soddisfazioni, contribuendo non solo a destagionalizzare e ad investire sulla qualità agroalimentare, ma anche a fare solidarietà – conclude Macrì – così come questa bellissima iniziativa per l’Ucraina ha dimostrato e dimostra».