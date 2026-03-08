Nelle traverse di via Libertà, contrada Croce e via Orazio Bogliaccino l’erogazione si interromperebbe ogni sera e riprenderebbe al mattino

Da oltre un mese l’erogazione dell’acqua verrebbe sospesa ogni sera per diverse ore in alcune zone di Tropea. A segnalarlo alla redazione è una residente che riferisce di interruzioni quotidiane nelle traverse di via Libertà, in contrada Croce e in via Orazio Bogliaccino.

Secondo quanto riportato nella lettera, l’acqua verrebbe chiusa intorno alle 20 e riattivata alle 7 del mattino successivo, lasciando le abitazioni senza servizio per circa dodici ore consecutive. La cittadina sottolinea che si tratta di aree che in passato non avrebbero mai sofferto di carenze idriche, se non in occasione di rotture della rete comunale poi riparate nel giro di poche ore. Il problema, evidenzia, si starebbe verificando in un periodo dell’anno caratterizzato da un minore afflusso turistico.

La residente riferisce inoltre di aver contattato l’ufficio tecnico comunale che avrebbe provveduto a contattare il gestore del servizio idrico per chiedere chiarimenti e per sollecitare una riduzione della portata piuttosto che la sospensione completa dell’erogazione. Nonostante questo passaggio, la situazione non sarebbe cambiata.

La stessa residente sottolinea che la sospensione dell’erogazione dell’acqua è prevista in caso di guasti, lavori urgenti o gravi carenze idriche, situazioni che dovrebbero essere comunicate alla popolazione. Nel caso segnalato, invece, la chiusura notturna dell’acquedotto avverrebbe senza spiegazioni ufficiali.

Nella lettera la cittadina chiede quindi un intervento dei commissari prefettizi affinché venga verificata la situazione e ripristinata la regolare erogazione del servizio.



