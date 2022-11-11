Il 14 novembre invece partiranno gli interventi su altre vie del centro storico. All'orizzonte anche una gara per l'opera di messa in sicurezza della rupe

Sono stati appaltati e aggiudicati i lavori di riqualificazione urbana di Piazza Cannone a Tropea. Lo comunica il Comune, che fa inoltre sapere che l’intervento, per 180mila euro, finanziato interamente con risorse di bilancio comunale 2021, riguarderà l’intera piazza (la porzione carrabile in asfalto con relative pertinenze) e la rete dei sotto servizi. In particolare, la piazza sarà pavimentata con basolato lavico, della stessa tipologia di quello già utilizzato. I lavori dovrebbero partire immediatamente dopo le festività natalizie. [Continua in basso]

Il Comune di Tropea comunica inoltre che partiranno, invece, già lunedì 14 novembre i lavori di riqualificazione urbana di via Dardano, via Manco e vico delle Pentite. I lavori, per circa 80mila euro, finanziati con risorse di bilancio comunali, segnatamente con i proventi della tariffa per l’accesso nella Zona a traffico limitato, dovrebbero concludersi in circa 60 giorni. L’intervento riguarderà l’intera rete dei sotto servizi e la pavimentazione con betonella della stessa tipologia di quella già utilizzate nelle vie limitrofe.

All’orizzonte anche un appalto integrato relativo alla riqualificazione e messa in sicurezza del centro storico e della rupe. Gli uffici sono al lavoro per la predisposizione degli atti per bandire l’appalto, dicono dal Comune. Un intervento complesso, per circa 6 milioni di euro, finanziato dalla Regione Calabria con fondi Cipes, che riguarderà le arterie e i larghi principali del centro storico, a titolo esemplificativo: largo Padre di Netta, largo Gesuiti, largo Grimaldi, largo Migliarese, largo Ruffa, vico Ospedale, via Abate Sergio, largo Pandullo, largo Bongiovanni, via Lepanto, largo Galzerano, largo Spanò, una porzione di corso Vittorio Emanuele, largo Mercato, largo San Giuseppe, via Caivano + vico Adesi. Quindi, in base al quadro economico, che evidentemente risente dell’impennata dei prezzi, via Libertà, via Mons. Domenico Tarcisio Cortese (già vico Ospedale), la discesa Marina Vescovado.

