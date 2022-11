Illuminazione pubblica a Tropea, partiti i lavori per realizzare 41 nuovi impianti

Partiti i lavori di riqualifica energetica ed ampliamento dell’impianto di pubblica illuminazione a Tropea. Gli interventi riguardano alcune aree cittadine prive o carenti di impianti ovvero via Martiri della Repubblica, località Argani (case popolari), località Vulcano, Località S. Venere porzione ex ss 522 comprensiva di rotatoria. L’importo dei lavori ammonta a 70mila euro. I fondi, specifica il Comune in un avviso diramato sui social, sono stati finanziati dal Ministero degli interni. I lavori dovrebbero concludersi entro fine anno. I nuovi impianti, 41, saranno interamente realizzati in classe II con l’installazione di apparecchi di illuminazione led che assorbono una quantità minore di energia rispetto alle lampade comunemente usate per l’illuminazione stradale. I benefici non riguardano solo la qualità della luce, ma anche risparmi per le casse comunali. In più, i minor consumi di energia si traducono in meno emissioni di anidride carbonica e quindi maggiore sostenibilità ambientale. Le lampade led hanno inoltre una vita più lunga di quelle tradizionali, dalle 10 alle 20 volte garantendo ulteriore risparmio.