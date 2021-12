Tropea sempre più green con la nuova illuminazione pubblica

Il Comune di Tropea ha aderito al nuovo Servizio Luce 4 Consip affidato alla società City Green Light che porterà alla riqualificazione di tutto il sistema di illuminazione pubblica del territorio comunale. I lavori sono partiti il 1° Dicembre 2021 e il contratto, della durata di 9 anni, prevede la gestione, la manutenzione e l’efficientamento degli impianti di illuminazione pubblica, inclusa la fornitura dell’energia elettrica. Gli interventi iniziali porteranno a riqualificare la totalità dei circa 1.600 punti luce presenti sul territorio che al termine dell’intervento garantiranno un risparmio energetico superiore al 66% e una riduzione annua delle emissioni pari a 150 tonnellate di CO2 e consumi ridotti per più di 500.000kWh/a: l’equivalente di più di 6.700 alberi piantati nel corso della durata contrattuale.

Tropea sempre più green

Il servizio, della durata di nove anni, include oltre alla fornitura di energia elettrica 100% certificata verde, la riqualifica e l’adeguamento normativo di tutti i punti luce tradizionali con sorgenti LED, la condivisione del risparmio energetico, il telecontrollo di tutti gli impianti con l’adesione al progetto Public Energy Living Lab (PELL) promosso dall’Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), la manutenzione ordinaria (compresa nel canone) e straordinaria (valorizzata con listini DEI scontati del 50%), la condivisione al 50% dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE, il principale meccanismo di incentivazione dell’efficienza energetica nelle infrastrutture a rete), il servizio di call center h24, il servizio di energy management. Il parco impianti di pubblica illuminazione del Comune di Tropea è composto da più di 1600 punti luce, che comprendono illuminazione stradale, elementi d’arredo urbano e illuminazione artistica di strade e monumenti. L’intervento prevede anche la sostituzione di 55 sostegni ammalorati presenti sul territorio, la messa a norma degli 11 quadri di distribuzione, la sostituzione di più di 1 km di linee elettriche e l’installazione di una centrale multifunzione di rilevamento qualità dell’aria. L’investimento complessivo da parte del privato è di circa 600.000,00 € e la fase di startup si concluderà entro 6 mesi dall’avvio del servizio.

«Abbiamo colto un’opportunità»

«Un’opportunità che abbiamo immediatamente colto – dichiara il sindaco di Tropea Giovanni Macrì – per molteplici motivi: miglioramento del decoro urbano, anche da punto di vista della omogeneità del calore della pubblica illuminazione, messa in sicurezza di impianti fatiscenti e spesso pericolosi per la pubblica incolumità, contenimento dei consumi energetici, quindi, dell’inquinamento in ossequio agli impegni assunti con la FEE – Foundation for Environmental Education – l’organismo internazionale che assegna la prestigiosa Bandiera Blu, e con l’Associazione dei borghi più belli d’Italia. Un importante intervento che contribuirà al miglioramento della qualità della vita di residenti e turisti e che conferma la vocazione green della città di Tropea». «L’intervento di efficientamento è già stato avviato e, fin da subito¸ ha avuto un impatto positivo sul contesto cittadino del ‘Borgo più bello d’Italia’. – dichiara Christian Valerio, Area Manager ed Energy Manager di City Green Light – Il restyling del sistema di pubblica illuminazione consentirà di migliorare la visibilità, di valorizzare l’ambiente e di offrire maggiore sicurezza agli abitanti. Siamo orgogliosi come società di poter accompagnare la Città di Tropea in questo percorso che le consentirà di diventare tecnologicamente più avanzata e più sostenibile».

Attivo il servizio segnalazione guasti

Per segnalare il guasto su uno o più lampioni è attivo un Call Center presidiato 365 giorni l’anno h 0-24 raggiungibile attraverso i seguenti canali: mail: segnalazioni.tropea@citygreenlight.com – numero verde: 800642120 – APP: City Green App. Per effettuare una segnalazione è necessario comunicare il nome della via e il numero del lampione o il civico esatto in cui reperirlo. Il numero del lampione è l’etichetta rossa composta da 4 o 5 cifre in verticale applicato ad una altezza di circa 2.5 metri da terra in allineamento sotto il punto luce. È inoltre disponibile e scaricabile la APP “CityGreenApp” dedicata per sistemi iOS e Android con la quale sarà possibile segnalare eventuali anomalie e disfunzioni dell’impianto.

Il City Green Light

City Green Light è il principale operatore privato in Italia nel settore della Pubblica Illuminazione, partecipato da primari investitori nazionali e internazionali specializzati in progetti di efficientamento energetico. Attualmente gestisce più di 650.000 punti luce in oltre 140 comuni italiani. L’azienda punta all’innovazione e alla Green Economy proponendo solidi modelli di sviluppo per l’illuminazione pubblica e servizi smart collegati con lo scopo di accompagnare la Pubblica Amministrazione nella transizione energetica e digitale.