Un elenco corposo di lavori da avviare, che trasformeranno la città, per una spesa complessiva poco inferiore a 41 milioni di euro
A Palazzo Sant’Anna i commissari straordinari Micucci, Turco e Calenda hanno approvato il Piano delle priorità. Questo importante strumento di programmazione appena adottato, redatto dal responsabile comunale dell’ufficio Lavori e appalti pubblici – Servizi informatici, sarà fondamentale per garantire l’accesso ai contributi e finanziamenti previsti. Entro 60 giorni dall’insediamento, di fatto, la Commissione straordinaria ha, tra i vari obblighi, quello di adottare un Piano di priorità da inoltrare al Prefetto di Vibo Valentia Paolo Giovanni Grieco. Tale documento riporta gli interventi e le opere pubbliche «indifferibili ed urgenti per il Comune di Tropea». Questi tutti gli interventi, con i relativi costi, da realizzare:
- Manutenzione straordinaria e riqualificazione strade comunali e/o provinciali (perimetro urbano) per 500.000,00€
- Realizzazione opere di captazioni idrica e serbatoi di accumulo idrico per fronteggiare la carenza idrica per 700.000,00€
- Riqualificazione biblioteca comunale “Albino Lorenzo” ed aree limitrofe per 1.500.000,00€
- Tutela e recupero scoglio di S. Maria dell’Isola (completamento generale) per 6.000.000,00€
- Recupero, riqualificazione e conservazione delle “Mura di Belisario” per 4.000.000,00€
- Consolidamento e recupero della rupe di Tropea per 2.100.000,00€
- Realizzazione di una nuova scuola dell’infanzia – primaria e secondaria di primo grado in località via Coniugi Crigna (bando “Scuole innovative”) per 2.400.000,00€
- Realizzazione parcheggio multipiano in località Contura per 4.600.000,00€
- Adeguamento sismico e messa in sicurezza del territorio in località Carmine II lotto e aree adiacenti per 2.000.000,00€
- Potenziamento, manutenzione straordinaria e sostituzione degli schemi idrici delle reti idriche per la riduzione delle perdite di rete (avviso Cis “Acqua bene comune”) per 1.747.405,00€
- Costruzione e potenziamento di impianti di trattamento dei reflui – Cup F18B22001600005 (avviso Cis “Acqua bene comune”) per 3.000.936,00€
- Progetto per il potenziamento, riqualificazione e messa in sicurezza del porto di Tropea per 5.200.000,00€
- Acquisizione al patrimonio pubblico e valorizzazione di Palazzo Giffone, Comune di Tropea – Lotto N. 1 per 5.627.909,00€
- Lavori di riqualificazione alloggi Aterp (quota non finanziata appalti Pnrr/Pnc) per 700.000,00€
- Manutenzione lungomare “Antonio Sorrentino” ed opere a difesa costiera per 600.000,00€
Questo importante atto amministrativo, si legge ancora nella delibera della terna commissariale, «garantirà la corretta programmazione e realizzazione delle opere pubbliche necessarie per il Comune di Tropea, assicurando la continuità dell’azione amministrativa durante il periodo di gestione della Commissione straordinaria».