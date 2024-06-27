A Palazzo Sant’Anna i commissari straordinari Micucci, Turco e Calenda hanno approvato il Piano delle priorità. Questo importante strumento di programmazione appena adottato, redatto dal responsabile comunale dell’ufficio Lavori e appalti pubblici – Servizi informatici, sarà fondamentale per garantire l’accesso ai contributi e finanziamenti previsti. Entro 60 giorni dall’insediamento, di fatto, la Commissione straordinaria ha, tra i vari obblighi, quello di adottare un Piano di priorità da inoltrare al Prefetto di Vibo Valentia Paolo Giovanni Grieco. Tale documento riporta gli interventi e le opere pubbliche «indifferibili ed urgenti per il Comune di Tropea». Questi tutti gli interventi, con i relativi costi, da realizzare:

Manutenzione straordinaria e riqualificazione strade comunali e/o provinciali (perimetro urbano) per 500.000,00€

e/o provinciali (perimetro urbano) per 500.000,00€ Realizzazione opere di captazioni idrica e serbatoi di accumulo idrico per fronteggiare la carenza idrica per 700.000,00€

per 700.000,00€ Riqualificazione biblioteca comunale “Albino Lorenzo” ed aree limitrofe per 1.500.000,00€

ed aree limitrofe per 1.500.000,00€ Tutela e recupero scoglio di S. Maria dell’Isola (completamento generale) per 6.000.000,00€

(completamento generale) per 6.000.000,00€ Recupero, riqualificazione e conservazione delle “Mura di Belisario” per 4.000.000,00€

per 4.000.000,00€ Consolidamento e recupero della rupe di Tropea per 2.100.000,00€

per 2.100.000,00€ Realizzazione di una nuova scuola dell’infanzia – primaria e secondaria di primo grado in località via Coniugi Crigna (bando “Scuole innovative”) per 2.400.000,00€

dell’infanzia – primaria e secondaria di primo grado in località (bando “Scuole innovative”) per 2.400.000,00€ Realizzazione parcheggio multipiano in località Contura per 4.600.000,00€

in località Contura per 4.600.000,00€ Adeguamento sismico e messa in sicurezza del territorio in località Carmine II lotto e aree adiacenti per 2.000.000,00€

del territorio in e aree adiacenti per 2.000.000,00€ Potenziamento, manutenzione straordinaria e sostituzione degli schemi idrici delle reti idriche per la riduzione delle perdite di rete (avviso Cis “Acqua bene comune”) per 1.747.405,00€

(avviso Cis “Acqua bene comune”) per 1.747.405,00€ Costruzione e potenziamento di impianti di trattamento dei reflui – Cup F18B22001600005 (avviso Cis “Acqua bene comune”) per 3.000.936,00€

– Cup F18B22001600005 (avviso Cis “Acqua bene comune”) per 3.000.936,00€ Progetto per il potenziamento, riqualificazione e messa in sicurezza del porto di Tropea per 5.200.000,00€

per 5.200.000,00€ Acquisizione al patrimonio pubblico e valorizzazione di Palazzo Giffone , Comune di Tropea – Lotto N. 1 per 5.627.909,00€

al patrimonio pubblico e valorizzazione di , Comune di Tropea – Lotto N. 1 per 5.627.909,00€ Lavori di riqualificazione alloggi Aterp (quota non finanziata appalti Pnrr/Pnc) per 700.000,00€

(quota non finanziata appalti Pnrr/Pnc) per 700.000,00€ Manutenzione lungomare “Antonio Sorrentino” ed opere a difesa costiera per 600.000,00€

Questo importante atto amministrativo, si legge ancora nella delibera della terna commissariale, «garantirà la corretta programmazione e realizzazione delle opere pubbliche necessarie per il Comune di Tropea, assicurando la continuità dell’azione amministrativa durante il periodo di gestione della Commissione straordinaria».