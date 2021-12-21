Il presidente provinciale Rosario Contartese: «Questo Natale deve segnare la “nascita” di un rinnovato senso e di un recupero di concetto di comunità che oggi appare sfocato»

«Dopo un anno e mezzo di pandemia, con tutto il carico di morte, sofferenza, crisi economica che ha comportato, oggi ci apprestiamo ad accogliere le imminenti festività natalizie con un ritrovato spirito di entusiasmo e di cauto ottimismo. Pur nella consapevolezza delle difficoltà tuttora presenti che certamente impongono ed imporranno ancora ulteriori sacrifici, il Natale, questo Natale, deve segnare la “nascita” di un rinnovato senso e di un recupero di concetto di comunità che oggi appare sfocato».



Lo afferma il presidente provinciale di Vibo Valentia della Cna-Pensionati (Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa) Rosario Contartese, il quale aggiunge che «è nel senso dell’impegno “per” e “con” la comunità, elemento caratterizzante lo spirito del quotidiano suo operare, che la Cna-Pensionati ha inteso donare alla collettività dei lavori eseguiti da artigiani pensionati associati, lavori che strizzano l’occhio soprattutto ai più piccoli. In un simbolico abbraccio che unisca tutte le generazioni, ma che vogliono essere testimonianza concreta della capacità degli artigiani pensionati di essere ancora forza viva e propulsiva di idee e di progettualità, depositari di un “saper fare” da mettere a disposizione della collettività, ma anche desiderosi di collaborare in sinergia con le varie istituzioni locali per contribuire a favorire la crescita della comunità sociale». [Continua in basso]

I lavori verranno allocati a Tropea, nel centro storico, «scelta non casuale – dice Rosario Contartese – che, oltre a voler rendere omaggio a questa splendida località che con l’assegnazione del riconoscimento di “borgo più bello d’Italia” ha visto riconosciuta tutta la sua bellezza ed il suo fascino, vuole anche unirsi alla magia delle luminarie che l’adornano per contribuire ad arricchire l’atmosfera natalizia che si respira per le vie della città». Il presidente di categoria della Cna, infine, rivolge «un sentito ringraziamento all’amministrazione comunale, che ha apprezzato e accolto con grande favore l’iniziativa della Cna-Pensionati di Vibo Valentia che con il suo quotidiano agire dimostra sempre più l’importanza ed il ruolo dei pensionati nella collettività».