Tutti gli indirizzi hanno dato il proprio contributo alla realizzazione dell'evento che ha visto gli studenti protagonisti nella sezione “On the Road”

Una bella pagina quella scritta dall’Istituto d’istruzione superiore di Tropea in occasione dell’evento “Il Lavoro Mobilita l’Uomo” legato al Festival della Letteratura e del Diritto Città di Palmi, sezione “On the Road”. Attraverso un’organizzazione sinergica tutti gli indirizzi dell’Istituto, guidato dal dirigente scolastico Nicola Cutuli, hanno dato il proprio contributo alla realizzazione dell’evento che ha visto, come sempre, gli studenti protagonisti. Gli alunni del Liceo classico e del Liceo scientifico hanno dato vita ad una rappresentazione teatrale ispirata al “Canto di Natale” di Dickens, gli alunni del Liceo scientifico hanno realizzato i “Mattoni d’Inciampo per non Dimenticare di Vivere” donati agli ospiti, gli alunni dell’istituto Tecnico turistico hanno accolto gli ospiti e gestito l’organizzazione e gli alunni dell’Enogastronomico hanno dato prova delle proprie abilità realizzando un aperitivo a conclusione dell’evento. [Continua in basso]

«E allora grazie a tutti i nostri magnifici ragazzi, – si legge in una nota del dirigente Cutuli – alla professoressa Michela Ruffa, referente del progetto, al giudice Nasso e a tutti i relatori presenti che hanno offerto ai nostri studenti delle quarte e delle quinte classi interessanti temi di riflessione e di studio, all’associazione LaboArt come sempre attiva e presente nella nostra scuola e a tutti i docenti che da dietro le quinte, coordinati dalla vicepreside Maria Domenica Ruffa, hanno guidato gli studenti».