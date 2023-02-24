Un intervento importante con la demolizione dell'edificio esistente e la rigenerazione dello stesso per meglio soddisfare le esigenze di una scuola moderna

Si attende la conclusione dell’anno scolastico «per demolire e ricostruire l’Istituto professionale per i servizi commerciali e turistici, una struttura scolastica di vitale importanza per Tropea e per tutta la nostra regione». Con queste prime parole il dirigente scolastico dell’Istituto d’istruzione superiore Nicolantonio Cutuli annuncia le novità messe in campo circa quattro anni fa per una struttura risalente agli anni ’60 qualche anno fa oggetto di restyling esterno. «La realtà tropeana purtroppo non offre spazi dove poter costruire una nuova struttura scolastica – ha specificato Cutuli -, ecco perché si procederà alla demolizione dell’edificio esistente e alla rigenerazione dello stesso al fine di meglio soddisfare tutte le esigenze che una scuola moderna richiede e, soprattutto, per elevare le competenze dei nostri ragazzi affinché possano rispondere ai bisogni del territorio locale e regionale in materia di sviluppo e gestione del turismo». [Continua in basso]

«L’inizio dei lavori sarà celere ed è previsto in estate appena concluso questo anno scolastico – ha aggiunto Cutuli – e per consentire ai circa duecento ragazzi, al corpo docenti e al personale scolastico la continuità delle attività, si sfrutteranno al massimo gli spazi a disposizione delle strutture scolastiche provinciali presenti sul territorio». Con un intervento di circa due milioni di euro di fondi europei «contiamo tempo due anni scolastici, dunque entro il 2025, di prendere possesso di una struttura innovativa, di una scuola 4.0 strutturata con ampie aule e laboratori, sostenibile dal punto di vista ambientale e pienamente efficiente per la formazione delle nuove leve del turismo, settore di primaria importanza per questo territorio».

