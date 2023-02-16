Anche la "Perla del Tirreno" segue le mode del momento per adattarsi alle esigenze di residenti e turisti

La moda del Padel continua a dilagare. Lo sport che più di tutti ha resistito alla pandemia, facendosi largo tra i vari decreti di presidenza del Consiglio dei ministri sempre più restrittivi, ora sta per approdare a Tropea all’interno di un terreno confiscato alla criminalità organizzata. Il progetto è stato approvato dalla giunta municipale lunedì 12 febbraio per «rendere luogo di aggregazione sociale un bene restituito alla comunità». Lo sport, che da sempre si fa ambasciatore di energie positive, nella “Perla del Tirreno” segue anche le mode del momento. Inizialmente l’opera avrebbe dovuto esser realizzata all’interno di un’area di proprietà di Ferrovie italiane in comodato al Comune, un tempo sede della Protezione civile. [Continua in basso]

Lo stabile esistente, proprio per le sue caratteristiche ben si prestava all’allestimento di un campo da padel, rettangolare e circondato da pareti ma, hanno fatto sapere da palazzo Sant’Anna, «la troppa vicinanza ai binari ha indirizzato verso altri siti». È stata quindi individuata come soluzione alternativa via Ermenegildo Sintes, in contrada Campo Inferiore. «Il terreno in questione – hanno specificato dalla sede municipale – risulta inserito in una serie di bandi non concretizzatisi, e rappresenta, ad oggi, il solo tra i beni confiscati e acquisiti dall’ente a non essere stato valorizzato. Questo recupero e valorizzazione del bene, garantiranno alla città di abbracciare una tendenza sportiva e di dare una risposta a quelle che sono le richieste dei residenti e dei turisti». Date di avvio lavori ancora non ne esistono, ma «non appena saranno reperiti i fondi necessari dal bilancio comunale 2022, si realizzerà un ulteriore campo da gioco che dovrebbe essere consegnato entro questa estate».

