Vibo Valentia, Winter Cup Padel Tpra: inizia la fase provinciale del torneo

Terminata la fase a gironi, durata circa due mesi, con 11 squadre suddivise in 2 gironi: ecco quando si scenderà in campo

È terminata la fase a gironi della Winter Cup Padel, durata circa due mesi, con 11 squadre suddivise in 2 gironi. Ora inizia la fase provinciale di Vibo Valentia che si svolgerà con due tabelloni ad eliminazione diretta, expert level (4 squadre) ed Entry Level (7 squadre). La fase provinciale si svolgerà tutta presso il circolo dell’Asd Francesco Bagnato di Pizzo, in due week-end 7-8 e 14-15 gennaio. Le finaliste di ogni categoria accederanno alla fase regionale che si svolgerà presso il Tennis club di Cosenza nel weekend 21-22 gennaio. L’organizzazione della Winter Cup curata da Umberto Franza, fiduciario regionale Tennis/Padel Tpra, ringrazia per la collaborazione e la concessione dei due campi il club Asd Bagnato Pizzo del presidente Maurizio Boragina. Ecco le squadre qualificate e il tabellone con gli orari di gioco. [Continua in basso]

Expert Level

Semifinale