Tropea, Bandiera Blu e Comune Fiorito ha proclamato i vincitori del Concorso “Finestre Balconi Vicoli Fioriti Anna Maria Piccioni Città di Tropea” nel segno di un’autentica festa di comunità. Dopo 15 anni di lavoro si raccolgono i frutti dell’impegno profuso soprattutto dalle attività ristorative che hanno trasformato i loro locali in giardini variopinti: Tropea è un tripudio di fiori e profumi e il merito è anche dell’evento che dal 2006 ad oggi prosegue l’opera di sensibilizzazione per rendere tutti più consapevoli dell’esigenza di proteggere e valorizzare al massimo la bellezza del luogo. Sei i vincitori, tre per la sezione Attività Commerciali e tre per quella riservata ai Privati. Sul podio, nel primo caso e nell’ordine di classifica, La Lamia Ristorante, Bar Royal e Albin’s Ristorante, nel secondo Rosa Barone, Angela Naccari e Rina La Torre.



Un premio speciale, denominato Armonia, è stato assegnato a Loredana Rivoltella, vincitrice, per la categoria privati, delle passate ultime tre edizioni, per «il perfetto equilibrio di colori, forme e volumi dei suoi allestimenti che affacciano sulla centralissima Piazza Ercole contribuendo a trasformarla nel salotto antico della città ricco di verde fiorito». Ad essere premiata, dal presidente di giuria Mario Greco, noto come il fotografo che RiScatta la Calabria per la sua passione per la fotografia sociale, anche la vincitrice di Scatti d’Autore per Tropea in Fiore, la competizione fotografica che arricchisce il concorso floreale, ormai da quattro anni, invitando a ritrarre, di volta in volta, uno degli innumerevoli volti di Tropea. Tema dell’edizione 2022 Tropea La Santa mirabilmente interpretato da Daniela Stroe con il suo scatto Prospettive Luminose. [Continua in basso]

La festa è stata rallegrata dal video di Saverio Caracciolo dal titolo “Il Giardino incantato” che ha riportato tutti gli elementi essenziali del concorso 2022 ed è stato accompagnato in diretta dalla musica di Emilio Aversano. L’evento è stato dedicato al Maestro del colore tropeano Albino Lorenzo e la presenza in sala di una buona parte della sua famiglia ha reso ancora più coinvolgente il suo ricordo che sarà consegnato alle giovani generazioni anche dall’intitolazione di una strada e da un monumento a lui dedicato. Presente alla cerimonia, oltre ai concorrenti, tutto il mondo associativo tropeano e i rappresentanti delle agenzie educative, a testimoniare quanto l’iniziativa sia ormai divenuta tradizione cittadina.

«È stato bello condividere un momento gioioso – fanno sapere dal Comune – che contribuisce, con la sua energia positiva, a formulare gli auguri per una fruttuosa stagione primavera-estate che porti benessere diffuso. Tra le emozioni importanti la gratitudine per quanti hanno contribuito alla realizzazione del Concorso a partire da quelli che non ci sono più: la sua Musa ispiratrice, l’artista umbra innamorata di Tropea, Anna Maria Piccioni, il primo vincitore, l‘avvocato Edoardo Barone, il giurato Giuseppe Chiapparo, floricultore di successo e la concorrente, scomparsa da pochi giorni, professoressa Teresa Adilardi. Un grazie sentito alla LaC TV presente all’evento e a Tropeaedintorni che ha realizzato la diretta streaming e in ultimo ai concorrenti, l’elemento più prezioso ed essenziale, che con la loro passione hanno animato il concorso e rendono più bella la nostra meravigliosa Tropea».