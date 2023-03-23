Ecco i varchi attivi ogni sabato e domenica e le vie interessate dall'ordinanza

A partire da sabato 25 marzo a Tropea torneranno attivi i varchi della Ztl di via Carmine e via Libertà, limitatamente alle giornate di sabato dalle ore 18 alle ore 23, e ogni domenica dalle ore 16 alle ore 23. E’ quanto disposto con un’ordinanza il comandante della Polizia municipale Domenico Papalia.



«Da diverso tempo stiamo monitorando i flussi di traffico su Tropea – ci ha fatto sapere il comandante dei vigili urbani – ed abbiamo potuto constatare come, già con l’avvicinarsi della stagione primaverile e proprio nei fine settimana, vi sia un sensibile incremento di veicoli che spesso genera rallentamenti anche importanti nel centro cittadino. Quindi abbiamo disposto, con apposita ordinanza, l’attivazione straordinaria delle zone a traffico limitato (Ztl), al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza in concomitanza con le affluenze turistiche, nonché con lo scopo di assicurare la fruibilità dei luoghi di maggiore interesse urbano contenendo i flussi veicolari all’esterno del centro storico mediante attivazione dei citati varchi periferici Ztl».

