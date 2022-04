Tropea, il Comune cambia il regolamento di accesso alla Zona a traffico limitato (Ztl)

L’amministrazione comunale di Tropea ha proceduto a una nuova regolamentazione dell’accesso alla Ztl (Zona a traffico limitato), varchi di via Libertà e via Carmine, nel periodo dal 29 aprile al 3 maggio compreso. In occasione, infatti, de “La Tropea Experience”, Festival della Cipolla Rossa, e della storica festa de “I Tri da cruci”, per ragione di sicurezza, fluidità della viabilità e fruibilità delle manifestazioni, la regolamentazione della Ztl lungo i varchi di via Libertà e via Carmine avverrà nei termini sotto elencati: via Carmine, venerdì 29 aprile, dalle ore 18.00 alle ore 24.00; via Libertà, venerdì 29 aprile, 9.00-24.00; via Carmine, sabato 30 aprile, 15.00-24.00; via Libertà, sabato 30 aprile, 9.00-24.00; via Carmine, domenica 1 maggio, 11.00-24.00; via Libertà, domenica 1 maggio, 9.00-24.00; via Carmine, lunedì 2 maggio, 18.00-24.00; via Libertà, lunedì 2 maggio, 15.00 24.00; via Carmine, martedì 3 maggio, 18.00-24.00; via Libertà, martedì 3 maggio, 15.00-24.00. Durante gli orari di attivazione dei varchi l’accesso sarà consentito ai soli veicoli muniti di autorizzazione al transito.