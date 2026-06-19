Il sindaco sollecita uffici comunali e forze dell’ordine a intensificare le verifiche nel centro storico: «Bisogna rispettare cittadini e visitatori che scelgono Tropea per riposarsi»

Più controlli contro la mala movida nel centro storico di Tropea. In vista dell’arrivo del clou della stagione estiva, il sindaco Giovanni Macrì ha chiesto un’intensificazione delle verifiche sul rispetto delle norme relative all’occupazione del suolo pubblico, alle emissioni sonore e alla tutela della quiete pubblica, con l’obiettivo di garantire una migliore convivenza tra residenti, attività commerciali e turisti.

Per il primo cittadino, infatti, «bisogna rispettare cittadini e visitatori che scelgono Tropea come destinazione turistico-esperienziale dove godere di riposo, tranquillità e qualità della vita». Così, per contrastare «il fenomeno della mala movida, del disordine e dell’anarchia che soprattutto nelle ore serali si registra nel centro storico» il sindaco Giovanni Macrì ha indirizzato una richiesta formale agli uffici comunali e alle Forze dell’Ordine affinché «intensifichino i controlli sul rispetto delle norme in materia di occupazione del suolo pubblico, emissioni sonore e quiete pubblica».

La stessa comunicazione, si fa rilevare, «è stata inoltrata ai pubblici esercizi sollecitati ad adeguarsi e a collaborare nel rispetto delle norme e alle regole del vivere civile».