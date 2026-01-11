Giunge all’undicesima edizione la “Settimana dello studente” del Liceo Statale Vito Capialbi, confermandosi non solo come un appuntamento culturale di rilievo, ma come un autentico laboratorio di competenze per la formazione scuola-lavoro e di cittadinanza attiva, interamente ideato, progettato e realizzato dagli studenti. L’edizione di quest’anno è dedicata agli dei dell’Olimpo: ogni giornata sarà ispirata a una diversa divinità che assurgerà a filo conduttore tematico per le attività del ricchissimo palinsesto, offrendo così un percorso simbolico capace di coniugare sapere umanistico, attualità e riflessione critica. Il programma prevede la partecipazione di personalità di primo piano del panorama culturale e artistico: la scrittrice Anna Mallamo che con il libro “ Col buio me la vedo io” ha vinto il premio Opera Italiana; il compositore e musicista etnico-popolare Mimmo Cavallaro; l’orafo di fama internazionale Gerardo Sacco; lo scrittore Domenico Dara, che presenterà “Tutto è già accaduto” dedicato a Cesare Pavese; i musicisti norvegesi; il presidente della Provincia di Vibo Valentia, Corrado L’Andolina, che presenterà il libro “Carolina e Gioacchino – Un amore nella storia”. E ancora: partirà proprio dal Capialbi in prima assoluta il percorso di riscoperta e valorizzazione della città di Vibo Valentia con la presentazione di Valentina, excursus storico-letterario dell’autore Domenico Muratore. Accanto alla dimensione culturale, la Settimana dello studente assume un forte valore educativo e civico grazie a incontri quale quello con Rocco Mangiardi, testimone di coraggio nella lotta alla ’ndrangheta, e con l’Arma dei Carabinieri, che offriranno agli studenti un confronto diretto sui temi della legalità, della responsabilità e della cittadinanza consapevole. Particolare attenzione sarà rivolta al benessere personale e relazionale, con laboratori di educazione all’affettività condotti dalla dottoressa Gimigliano, percorsi di risoluzione dei conflitti e attività di promozione del benessere a scuola. Completano l’offerta incontri con nutrizionisti e psicologi. Interessante e formativo, l’incontro con la dottoressa Rita Todaro, presidente della Commissione di genere dell’Ordine dei medici, che tratterà la prevenzione per quanto concerne il papilloma virus. Numerose le collaborazioni con associazioni del territorio, tra cui Arcigay Cosenza, impegnata nella sensibilizzazione sulle tematiche della diversità di genere e di sessualità, l’associazione B.A.C.A. (Bikers Against Child Abuse), attiva nella tutela delle minori vittime di abusi, e Radio Ciak, che guiderà gli studenti nello sviluppo di competenze digitali e multimediali. Gli studenti, coordinati dai rappresentanti d’istituto e di Consulta, sperimenteranno una forma di didattica attiva e laboratoriale efficace per sviluppare competenze trasversali fondamentali quali lavoro di squadra, problem solving, capacità organizzative, comunicazione efficace, leadership e responsabilità. Il programma comprende, inoltre, laboratori di dibattito, musica, arte, teatro, scienze umane, lingue, quiz interattivi e l’utilizzo di visori per la realtà virtuale. E ancora il laboratorio di teatro con Rosario Gattuso e Anna Vardè, attori della compagnia teatrale amatoriale vibonese “La Ribalta”, e i laboratori artistici con lo scultore Antonio La Gamba. Le attività si svolgeranno non solo nella sede centrale del Liceo Capialbi, ma anche nella sala consiliare della Provincia, nella Biblioteca comunale, a Palazzo Gagliardi e all’Oratorio salesiano, a testimonianza di una scuola aperta al territorio e orientata alla costruzione di una comunità educante. Si parte lunedì 12 gennaio alle ore 9:00 con l’apertura da parte degli studenti, del dirigente scolastico, Antonello Scalamandrè, e del sindaco del Comune di Vibo Valentia, Enzo Romeo. La Settimana dello studente del Liceo Vito Capialbi si configura così come un’esperienza formativa ad alto valore educativo, in cui la scuola diventa spazio di apprendimento autentico.