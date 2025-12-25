Maestra in pensione e grande appassionata di cucina, sul suo canale Youtube conta oltre 82mila follower. Alle nostre telecamere ha svelato i segreti della sua ricetta natalizia realizzata con gli agrumi raccolti direttamente in giardino

Un pandoro speciale, che sa di Calabria grazie al suo ingrediente principe: il bergamotto. Lo ha cucinato insieme a noi Nonna Anna, pensionata del Vibonese e grande appassionata di cucina che ha aperto anche un canale YouTube dedicato alle sue ricette e che oggi conta oltre 82mila iscritti.

Anna Maria Loiacono, questo il suo nome, è stata protagonista di una delle ultime puntate di LaC Storie – il format curato dal videoreporter Saverio Caracciolo. Proprio davanti alle telecamere di LaC ha svelato i segreti del suo pandoro al bergamotto.

Dopo aver insegnato una vita nella scuola elementare di Tropea, Anna è andata in pensione da pochi mesi. In quest’ultimo periodo si è quindi potuta dedicata ancora di più alla sua grande passione per la cucina, sbarcando anche su You Tube con il canale “In cucina con nonna Anna”. Nei giorni scorsi, con il Natale in vista, nella sua casa di Gasponi, frazione di Drapia, ha realizzato un pandoro davvero particolare utilizzando il bergamotto.

Per ottenerlo ha aggiunto all’impasto il liquore prodotto da lei con i frutti dell’albero che cresce nel suo giardino, piantato oltre di 25 anni fa da suo fratello Domenico. Si tratta di una vera rarità, poiché il bergamotto difficilmente cresce nel Vibonese. La sua coltivazione tradizionale, infatti, non si spinge oltre la provincia di Reggio Calabria, nell’area compresa tra Villa San Giovanni e il versante jonico reggino.

Una vera delizia il suo pandoro, capace di allietare ancor di più le tavole nelle festività natalizie.