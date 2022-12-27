Oltre tremila visitatori hanno preso parte alla sacra rappresentazione che si è svolta nello scenario naturale delle grotte di tufo

Oltre tremila visitatori hanno preso parte ieri sera alla XXIV edizione del Presepe Vivente di Ionadi. La sacra rappresentazione è ritornata dopo due anni di stop imposto dalla pandemia. Ideata e organizzata dalla Pro Loco di Ionadi con il patrocinio dell’amministrazione comunale, l’evento si è svolto nel suggestivo centro storico. E così, lo scenario naturale delle grotte di tufo è stato trasformato in una piccola Betlemme, le cui case sono state addobbate a mo’ di piccole botteghe dove poter vedere vecchie professioni contadine e artigiane: dai filatori ai pastori, dai battitori di grano ai fabbri, e ancora vasai e antichi bazar. Oltre cento i figuranti per una rappresentazione che ha emozionato e ha fatto rivivere quel clima natalizio che il covid aveva bruscamente interrotto. «Il successo straordinario del presepe vivente – è scritto in un post pubblicato dall’amministrazione comunale guidata da Fabio Signoretta – è legato alla tenacia e alla determinazione della Proloco e dell’assessore allo spettacolo, con il coinvolgimento di un’intera comunità che ha messo a disposizione saperi, maestranze, abitazioni e attrezzature».

LEGGI ANCHE: Cessaniti, il centro storico e le antiche tradizioni rivivono nel presepe vivente

La storia del Gesù bambino di Nicotera che arriva direttamente da Betlemme

Vibo Marina: il Natale rivive con i ragazzi della “Vespucci” – Video