Il volume illustra attraverso immagini di grande impatto e brevi testi la bellezza e la ricchezza del territorio ricadese

«Ricadi e il suo immenso patrimonio culturale e paesaggistico tornano protagonisti grazie a un’iniziativa ideata e promossa dalla Pro Loco Capo Vaticano Aps, presieduta da Enzo Paparatto». È quanto si legge in una nota che annuncia la presentazione domenica 21 settembre (ore 17) della guida fotografica “Tesori da valorizzare. Vol. II”, «un’opera che racconta, attraverso immagini di grande impatto e brevi testi, la bellezza e la ricchezza del territorio ricadese». La presentazione al pubblico avverrà nella suggestiva piazzetta di Santa Maria e, in caso di maltempo, si terrà all’interno del Santuario.

«La guida – continua la nota -, frutto del lavoro appassionato di Agostino Gennaro e pubblicata da Mario Vallone Editore, rappresenta una testimonianza unica del patrimonio naturalistico, artistico e identitario di Ricadi. Si tratta di una versione rinnovata e compatta del primo volume pubblicato due anni fa, pensata per essere ancora più fruibile e “tascabile” per turisti e visitatori».

Alla presentazione interverranno, oltre al presidente della Pro Loco, il sindaco di Ricadi Nicola Tripodi, il direttore dei Musei Ricadesi Enzo Calzona, lo storico don Pasquale Russo e il rettore del Santuario don Francesco Sicari. Saranno presenti anche l’autore Gennaro e l’editore Vallone, che modererà il dibattito.

«Agostino Gennaro – ha spiegato Vallone – ha realizzato un’opera magnifica e lodevole. In modo chiaro e conciso, quindi adoperando poco testo e molte immagini, è riuscito a raccontare il territorio ricadese come nessuno mai prima. Per realizzarla abbiamo lavorato a lungo impiegando diverse energie. Due anni fa, grazie anche all’allora presidente della pro loco Giacomo Benedetto, abbiamo pubblicato una prima versione. Quest’anno, grazie alla disponibilità della pro loco oggi presieduta da Enzo Paparatto, riproponiamo la pubblicazione in un formato ridotto, quasi tascabile, molto fruibile. Un grazie va soprattutto all’autore, Agostino Gennaro, che da anni, specie sui social, divulga informazioni culturali promozionali sul comprensorio: a lui ed alla sua attività culturale dobbiamo molto. La serata sarà soprattutto un omaggio alla sua persona e mi auguro partecipino in molti».