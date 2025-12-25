Con il rombo delle loro motociclette hanno portato sorrisi e allegria tra bambini e famiglie. Una terza edizione di successo che ha incluso anche un momento di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale

Il maltempo e la pioggia non hanno fermato i Babbo Natale in moto che nel pomeriggio di martedì sono arrivati rombando a Vazzano. Vestiti di rosso e con barba bianca, ognuno a bordo della propria due ruote hanno preso parte all’iniziativa organizzata per il terzo anno consecutivo dal Motoclub Vazzano Bikers.

Ad aspettarli in piazza c’erano tante famiglie e bambini che hanno potuto godere di un po’ di magia natalizia anche grazie alla collaborazione della Pro Loco di Vazzano e del Gruppo Mamme. Dopo il corteo delle moto infatti, la serata è proseguita con musica e una salsicciata in piazza. Il tutto accompagnato anche da un momento di riflessione e sensibilizzazione sull’importanza della sicurezza e del Codice stradale, tema che sta particolarmente a cuore dei componenti del Motoclub che in ogni iniziativa tengono a sottolineare quanto sia fondamentale il rispetto delle regole in quest’ambito.

«Nonostante le avverse condizioni meteo, il 3° Moto Babbo Natale in Moto si è svolto con grande partecipazione e successo – riferisce il presidente del Motoclub, Vincenzo Tigani –. Ringraziamo tutti i partecipanti, la Proloco di Vazzano il Gruppo Mamme e gli sponsor, il cui supporto è stato determinante per la buona riuscita dell’evento. E grazie anche alla Stazione dei carabinieri di Vazzano che ci è sempre vicina nel sensibilizzare sui temi della sicurezza stradale».