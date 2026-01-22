Nella sala consiliare l’incontro tra il Liceo scientifico Berto e la delegazione di Santa Comba Dão. Il primo cittadino Romeo ha presentato la storia e il territorio attraverso i video istituzionali, ribadendo il valore degli scambi culturali per costruire una consapevole cittadinanza europea

La sala del Consiglio comunale di Vibo Valentia si è trasformata, per una mattina, in uno spazio di incontro europeo grazie alla visita di una delegazione di studenti e docenti del Liceo scientifico «Giuseppe Berto» e di un gruppo di studenti provenienti dal Portogallo, protagonisti di uno scambio culturale nell’ambito del progetto Erasmus+. A riceverli ufficialmente è stato il sindaco Enzo Romeo, che ha voluto salutare i giovani ospiti sottolineando il significato dell’iniziativa per la città e per il territorio.

L’incontro ha rappresentato un momento simbolico di dialogo tra culture diverse, con al centro il ruolo della scuola come motore di apertura e cooperazione internazionale. Accanto agli studenti vibonesi, accompagnati dalla dirigente scolastica Licia Bevilacqua, erano presenti i docenti portoghesi dell’Agrupamento de Escolas de Santa Comba Dão, impegnati in un percorso di confronto educativo e umano che coinvolge direttamente la comunità locale.

Per l’occasione, il primo cittadino ha proposto la visione di alcuni video in lingua inglese tratti dal canale istituzionale del Comune, selezionati dalla playlist del progetto di marketing territoriale «Vibo Valentia: La Città di Tutte le Epoche». Le immagini hanno accompagnato i visitatori in un viaggio attraverso la storia, il patrimonio culturale e i paesaggi del capoluogo, offrendo uno sguardo introduttivo sull’identità della città.

«È un onore per me e per l’intera amministrazione accogliere questi giovani cittadini europei», ha dichiarato il sindaco Romeo, aggiungendo che «vedere la nostra aula consiliare animata dall’energia di studenti portoghesi e italiani è il segno tangibile di una comunità che guarda al futuro senza confini». Romeo ha poi sottolineato l’importanza del messaggio che Vibo Valentia intende trasmettere: «Vogliamo che portiate con voi non solo il ricordo della nostra storia, raccontata attraverso i percorsi della “Città di Tutte le Epoche”, ma soprattutto il calore umano di una Vibo Valentia che si apre con orgoglio al mondo. Questi scambi sono le radici su cui cresce la vera identità europea».

L’incontro istituzionale si inserisce nel progetto Erasmus+ ed eTwinning «Spice up your life! – A Journey to Teen Well-being Across Europe», che in questa settimana vede il Liceo scientifico «G. Berto» ospitare quindici studenti portoghesi, affiancati da ventiquattro studenti vibonesi coordinati dalle insegnanti referenti. Il programma prevede attività didattiche e culturali dedicate al benessere degli adolescenti, alla conoscenza del territorio e al rafforzamento dei legami tra le comunità scolastiche coinvolte.