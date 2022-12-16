Ecco a quanto ammonta l'importo stimato per l'intervento previsto nelle Marinate

Al via l’iter afferente la manutenzione straordinaria per l’efficientamento e la messa in funzione del sistema fognario delle frazioni marinare del Comune di Vibo Valentia. L’esecutivo targato Maria Limardo, infatti, ha avviato la procedura di gara che sarà espletata interamente in modalità telematica, sul mercato elettronico della Pa (Mepa) Consip, con la formulazione di apposita richiesta di offerta (Rdo) a 5 ditte operanti nel settore e abilitate dalla stessa Consip all’interno della propria piattaforma nel rispetto delle norme in materia di sicurezza e delle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale. [Continua in basso]

Il valore assumibile complessivo e stimato, risulta pari a euro 479 127,88 così suddivisi: lavori soggetto a ribasso: euro 474 384,04 , importo oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso: euro 4743,84. L’intervento è finanziato con fondi di cui alla convenzione del 9 maggio 2022; la spesa complessiva del progetto, invece, è di euro 600.000,00 per cui sono previsti euro 300.000,00 sul bilancio 2022 ed euro 300.000,00 sul bilancio 2023. L’incarico di progettista, direttore lavori e responsabile della sicurezza, è stato affidato lo scorso agosto all’ingegnere Alessandro Mangone il quale, ha presentato il Progetto Definitivo-Esecutivo dell’importo complessivo, come detto, di euro 600.000,00.

