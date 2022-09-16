A inizio giugno è stata inaugurata, alla presenza del capo della polizia Lamberto Giannini, la Sezione Giovanile delle Fiamme Oro. Iscrizioni aperte a tutte le ragazze ed i ragazzi del Vibonese

A inizio giugno è stata inaugurata, alla presenza del capo della Polizia Lamberto Giannini, la Sezione Giovanile delle Fiamme Oro presso la Scuola Allievi Agenti di Vibo Valentia. Da ieri sono aperte le iscrizioni ai corsi per le discipline della pesistica e del judo. Le iscrizioni sono aperte a tutte le ragazze ed i ragazzi del territorio che vorranno praticarle avvalendosi degli insegnamenti di qualificati istruttori appartenenti alla Polizia di Stato. Coordinatore degli istruttori di Judo sarà il Maestro Vincenzo Failla, cintura nera 7° dan, dirigente nazionale della Fijlkam, uno dei maestri più titolati a livello nazionale. L’Istruttore per la pesistica è l’Assistente Capo della Polizia di Stato Moreno Boer, allenatore di Pesistica Olimpica, plurimedagliato in competizioni nazionali ed internazionali. [Continua in basso]

«Si tratta sicuramente – fanno sapere dalla Scuola Allievi – di una grande opportunità per le ragazze ed i ragazzi vibonesi, che potranno svolgere un’attività sportiva di alto livello in un ambiente sano. Le famiglie possono essere sicure di mettere i propri figli in buone mani. Mani che potranno guidarli in un percorso di sport e di educazione alla legalità, senza dimenticare che il gruppo sportivo Fiamme Oro è il gruppo sportivo italiano più medagliato nelle competizioni internazionali. Non a caso alla cerimonia di inaugurazione della sezione di Vibo Valentia hanno partecipato i testimonial d’eccezione Maria Centracchio, medaglia di bronzo alle olimpiadi di Tokyo 2022; Mirco Scarantino, che ha partecipato alle olimpiadi di Londra nel 2012 e di Rio nel 2016, medaglia di bronzo nel campionato del mondo del 2018, più volte campione europeo e italiano, entrambi appartenenti alla Polizia di Stato ed iscritti nelle Fiamme Oro. Per ogni informazione su orari dei corsi, modalità d’iscrizione e costi si potrà chiamare il centralino della Scuola Allievi Agenti al numero 0963/479111, oppure andare direttamente presso la Scuola tra le 9 e le 17,30 dal lunedì al venerdì».