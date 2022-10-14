In estate l'annuncio dell'assessore: «Presto un servizio di trasporto efficiente». Ma con l'autunno ecco cosa accade nei giorni di pioggia

Con grande ottimismo, l‘assessore ai Trasporti di Vibo Valentia Pasquale Scalamogna annunciava d’estate l‘imminente ripartenza del servizio urbano. Era il 29 agosto scorso quando, cartina alla mano, ci mostrava entusiasta i nuovi percorsi realizzati in collaborazione con Ferrovie della Calabria, che avrebbero finalmente rimesso ordine alla mobilità cittadina e assicurato ai vibonesi una efficiente fruizione del bus di trasporto pubblico, che da anni, non essendoci orari e percorsi, gira praticamente a vuoto. Il progetto di Scalamogna prevedeva pure l‘installazione delle pensiline nelle principali fermate. Tutto pronto, con tanto di atto di indirizzo consegnato all’ufficio preposto. [Continua in basso]

Aveva azzardato la data di ottobre, l’assessore, sottovalutando la mole di lavoro della dirigente del settore Adriana Teti, che pare da allora stia ancora decidendo se acquistare le pensiline o affidare il servizio a una ditta esterna. E mentre la responsabile di settore medita, i cittadini si devono accontentare di un trasporto pubblico urbano disorganizzato, sprovvisto di servizi complementari essenziali e, pertanto, pressoché inutile. Il bus cittadino continua infatti a girare in solitudine, senza meta e senza orari. A funzionare è invece il servizio extra urbano organizzato dalle Ferrovie della Calabria e dalle altre compagnie di trasporto locale. Il vero disagio, in questo caso, è proprio l’assenza di quelle pensile annunciate dall’amministrazione comunale di Vibo Valentia.



In attesa delle tettoie, i pendolari (studenti, lavoratori e anziani) continuano ad aspettare l’arrivo dell’autobus sotto il sole cocente o sotto la pioggia battente. Nel video, le immagini di un capannello di studenti che attende, alla fermata nei pressi dell’ospedale, l’autobus sotto la pioggia. Delle pensiline promesse, per il momento, dunque neppure l’ombra.

