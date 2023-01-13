Il servizio riprenderà tra qualche giorno, fino a fine anno scolastico. Ecco quale cooperativa si è aggiudicata l'appalto

“Gli uffici del settore Politiche sociali e Pubblica istruzione del Comune di Vibo Valentia hanno concluso l’aggiudicazione della procedura di gara per l’affidamento del servizio di Assistenza specialistica scolastica che riprenderà il 16 gennaio, per come anticipato alle scuole e alle famiglie, e fino alla fine dell’anno scolastico in corso”. A riferirlo sono il sindaco Maria Limardo e l’assessore alle Politiche sociali Rosa Chiaravalloti: “La ripresa del servizio è seguita alla conclusione dell’attività di programmazione delle risorse appositamente destinate dallo Stato e dalla Regione Calabria, tramite suo giusto decreto di ripartizione di cui alla Legge 27/85 per l’erogazione dello stesso. Le risorse sono state individuate nei vari fondi legati al diritto allo studio, sia statali sia regionali e dalla programmazione del fondo di solidarietà comunale che l’ente ha voluto prioritariamente destinare per tale finalità. La procedura che ha portato alla pubblicazione della gara – fanno sapere – ha necessitato del preliminare assenso della Conferenza dei servizi, che appositamente convocata e riunita in due sessioni si è determinata per la programmazione e l’utilizzo dei fondi”. [Continua in basso]

Per il servizio di Assistenza specialistica scolastica, il Comune “ha impegnato, per tutto l’anno scolastico 2022/2023, 363.404,80 euro per garantire l’assistenza agli alunni con disabilità, in ragione della programmazione che le assistenti sociali dell’ente hanno redatto in funzione della loro partecipazione ai Glho convocati dalle scuole primarie e secondarie di primo grado presenti sul territorio comunale”. E ancora, fanno sapere dall’ente locale: “Il lavoro portato avanti dagli uffici ha consentito la conclusione degli atti di gara, aggiudicata dalla cooperativa sociale Stella del Sud, che dal 16 gennaio dovrà garantire la presenza di 20 educatori professionali di cui 16 con qualifica di tecnico del comportamento (Aba) per 20 ore settimanali ciascuno, 4 assistenti all’autonomia ciascuno per 12 ore settimanali e gli educatori durante il trasporto scolastico per gli alunni con disabilità. L’Assistenza specialistica scolastica verrà erogata secondo quanto previsto dal piano educativo individualizzato redatto per ogni alunno frequentante le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado del Comune di Vibo Valentia ed in continuità per figura educativa e numero di ore erogate. Il medesimo servizio – si specifica – garantirà anche la presenza degli educatori specializzati durante il trasporto scolastico per gli alunni con disabilità. Gli uffici amministrativi – proprio al fine di ridurre i tempi di ripresa nell’erogazione dei servizi di assistenza specialistica e dell’educativa domiciliare (per i progetti di vita) – hanno concluso in tempi celeri gli adempimenti legati all’attuazione degli stessi”. Infine, il Comune precisa che: “Nella programmazione ed utilizzazione delle risorse si è dovuto procedere cumulativamente considerando la necessaria interdipendenza nella programmazione delle due progettualità in quanto complementari e dipendenti l’una dall’altra”.

Supporto e assistenza agli alunni disabili: il Comune di Vibo affida il servizio