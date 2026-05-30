Vibo Valentia celebrerà la Festa della Repubblica con un appuntamento istituzionale affidato alla musica del Conservatorio statale di musica "Fausto Torrefranca". Martedì 2 giugno 2026, alle ore 18, il Teatro Comunale ospiterà il "Concerto del Coro e Orchestra del Conservatorio Torrefranca", promosso dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Enzo Romeo in occasione dell’anniversario della fondazione della Repubblica italiana.

Il concerto del 2 giugno

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di unire il momento civile alla valorizzazione delle realtà artistiche del territorio. La scelta del Teatro Comunale e del Conservatorio Torrefranca punta a dare alla ricorrenza un carattere insieme istituzionale e culturale, nel segno della memoria storica e dei valori democratici.

«Celebrare la Festa della Repubblica – ha detto il primo cittadino – significa riaffermare, ogni giorno, i principi di libertà, uguaglianza e coesione sociale che muovono il nostro agire comune e che sono alla base dello Stato democratico».

Romeo: «Il linguaggio universale della musica»

La ricorrenza del 2 giugno sarà scandita da una collaborazione con una delle istituzioni culturali più rappresentative della città: «Abbiamo fortemente voluto che questa ricorrenza fosse scandita dal linguaggio universale della musica, e per farlo non potevamo che guardare al Conservatorio statale di musica "Fausto Torrefranca", autentico orgoglio della nostra città».

Il sindaco lega così la celebrazione repubblicana al contributo artistico dei giovani musicisti e alla presenza del Conservatorio nel tessuto culturale vibonese.

Il ringraziamento al Conservatorio

Romeo rivolge quindi un ringraziamento ai vertici e alla comunità dell’istituto musicale: «Desidero esprimere la mia più profonda gratitudine al presidente, al direttore, ai docenti e a tutti i giovani musicisti per aver accolto con immediato entusiasmo la nostra proposta, offrendo un contributo artistico di straordinario livello che nobilita e onora le celebrazioni ufficiali della nostra Repubblica».

L’appuntamento è fissato per martedì 2 giugno, alle ore 18, al Teatro Comunale di Vibo Valentia.