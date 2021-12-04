L’opera è stata realizzata dal maestro La Gamba in occasione della ricorrenza della santa patrona di Vigili del fuoco e Guardia costiera

Nella giornata odierna i Vigili del fuoco e la Capitaneria di Porto Guardia costiera hanno celebrato congiuntamente la ricorrenza della patrona, Santa Barbara.

La cerimonia a Vibo

Alla presenza delle massime autorità civili e militari della Provincia alle ore 9:30 ha avuto luogo l’alzabandiera e l’inaugurazione del largo Maestri del Lavoro antistante il Comando provinciale dei Vigili del fuoco. L’area, di pertinenza del Comando Provinciale a seguito di concessione siglata in data18 giugno 2020, è stata riqualificata con apposito finanziamento consesso dal Dipartimento dei Vdf. Grazie agli interventi effettuati sono state messe in sicurezza le corsie di uscita e rientro dei mezzi di soccorso, sono stati creati degli spazi a verde ed è stato installato un monumento dedicato ai Vigili del fuoco.

Il monumento dedicato ai vigili del fuoco

L’opera realizzata dal maestro vibonese Antonio La Gamba raffigura un pompiere in cima ad una scala proiettato verso un bambino. Quest’ultimo trova nelle mani del soccorritore la sua salvezza. Dopo la benedizione del Monumento il vescovo della Diocesi di Mileto ha celebrato la Santa messa all’interno dei locali del Comando provinciale.

I comandanti della Capitaneria di porto e dei Vigili del fuoco nel loro intervento, dopo aver ringraziato tutti i presenti , hanno rimarcato i forti legami che legano i due corpi e lo spirito di sacrificio e abnegazione con il quale le donne e gli uomini delle due amministrazioni hanno affrontato quest’ultimo anno. Un pensiero è stato rivolto anche a chi nell’ultimo anno ci ha lasciato. Al termine della celebrazione sono state consegnate le onorificenze al personale dei due Corpi. Durante la celebrazione, gli allievi del Liceo Statale “Vito Capialbi” diretti dal maestro Diego Ventura hanno eseguito il canto degli italiani (Alzabandiera) ed hanno allietato la celebrazione eucaristica.