I vertici del Comando della Polizia Penitenziaria e della struttura carceraria hanno accolto le nuove unità che andranno a incrementare il team di esperti

Il comandante Salvatore Conti e il reparto di Vibo Valentia dà il benvenuto ai Vice Ispettori Ciccone, Tigani e Foresta. Si è svolta questa mattina, infatti, nel piazzale della Caserma della Casa Circondariale di Vibo Valentia diretta dalla dottoressa Angela Marcello, la cerimonia di benvenuto ai neo vice ispettori che hanno terminato il corso di formazione presso la Scuola di Formazione della Polizia Penitenziaria di Catania. Il Comando di Polizia Penitenziaria di Vibo Valentia, agli ordini del dirigente Salvatore Conti, ha reso quindi i saluti inaugurali ai vice ispettori Francesco Ciccone (che ricopre altresì l’incarico di vice sindaco di Mileto), Vincenzo Tigani e Francesco Foresta, tutti veterani del settore e dell’attività di Polizia Giudiziaria. Dopo i saluti al direttore e al comandante da parte dei vice ispettori e del plotone schierato – il comando di Polizia Penitenziaria ammonta a 180 unità a fronte delle 246 previste – i neo vice ispettori hanno ricevuto i saluti inaugurali dai vertici e dal reparto coordinato dall’ispettore Saverio Ditto, a cui è seguita la sentita celebrazione dell’Inno di Mameli.

