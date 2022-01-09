L’iniziativa ha visto le associazioni di categoria Fenimprese Vibo Valentia, come capofila, Ascom, Anpt, Confartigianato Vibo e Stella Polare confrontarsi su un progetto laborioso per la gioia dei grandi e piccini

La prima edizione del Villaggio di Babbo Natale è arrivata alla conclusione. L’evento ha visto le associazioni di categoria Fenimprese Vibo Valentia, come capofila, Ascom, Anpt, Confartigianato Vibo e Stella Polare confrontarsi su un progetto laborioso per la gioia dei grandi e piccini. Progetto interamente finanziato dalla Regione Calabria, attraverso FinCalabra, con un bando a manifestazione di interesse pubblicato dal Comune di Vibo Valentia e aggiudicato al capofila. La prima edizione del Villaggio di Babbo Natale, che ha visto protagonisti i bambini vibonesi, volge dunque al termine con la grande partecipazione della cittadinanza, che nonostante le problematiche Covid, ha partecipato all’evento con le dovute accortezze del protocollo pandemico. [Continua in basso]

Nei giorni dell’apertura, i bambini e i genitori hanno potuto godere di dolciumi, dei giochi e dei gonfiabili della Marakella, delle foto scattate con Babbo Natale e le Befane del fotografo Franco Grillo, che allestito il set fotografico con la scenografia di mobili del mercatino delle pulci di Callà. Inoltre, vi è stata la partecipazione dell’associazione Unione consumatori che ha organizzato due giorni di attività per i bambini, la raccolta dei giocattoli e il baratto. Infine, vi è stato il laboratorio con l’associazione Agrodolce e la lettura delle fiabe della scrittrice vibonese Teresa Averta. Insomma, la prima edizione dell’evento è stata un successo e gli organizzatori ringraziano «tutti per la fiducia e la partecipazione, sperando di rivedersi ancora più organizzati nel 2022»