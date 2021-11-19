Una delle arterie principali è rimasta chiusa al transito per oltre un'ora in piena mattinata per permettere agli operai di montare le luci di Natale

Traffico in tilt questa mattina su corso Umberto I a Vibo Valentia, centro nevralgico della città che conduce alle scuole, al Tribunale e all’Agenzia delle Entrate. L’importante arteria è rimasta chiusa al transito per consentire alla ditta di installare le luminarie di Natale. I lavori sono iniziati alle 11 del mattino e si sono protratti per circa un’ora, tra le proteste dei commercianti.



«Con grande rammarico – scrive una commerciante del posto – anche quest’anno corso Umberto I è rimasto chiuso per montare le luminarie alle 11 del mattino. Io mi domando se è questo il modo di aiutare i commercianti tutti». La stessa ricorda come già venerdì scorso gli esercenti hanno subito disagi per i lavori alla cabina elettrica: «Oggi siamo rimasti a braccia conserte in attesa che gli operai terminassero di installare le luminarie».



I lavori hanno provocato un malcontento generale tra gli esercenti di corso Umberto: «Questi lavori – questo l’interrogativo finale – non si potevano fare dalle ore 13 alle 17 o al limite il lunedì mattina quando la maggior parte delle attività rimane chiusa?». Ancora meglio sarebbe stato fare i lavori di domenica. «Chiudere una strada in uno degli orari più trafficati è inaccettabile».