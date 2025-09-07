Per gli studenti dell’indirizzo coreutico il sogno diventa realtà: l’8 e 9 settembre vivranno l’esperienza straordinaria di esibirsi accanto a ballerini di fama internazionale in uno scenario unico

Un risultato di grande prestigio per il liceo “Capialbi”, sezione coreutico, di Vibo Valentia. Un gruppo di allievi è stato selezionato dal maestro e coreografo Pietro Gorgone del Balletto di Sicilia per prendere parte al celebre balletto “Lo Schiaccianoci”, in programma l’8 e il 9 settembre al Teatro Antico di Taormina.

Gli studenti, dopo aver ottenuto una borsa di studio e superato con successo l’audizione, avranno l’opportunità di danzare fianco a fianco con professionisti di fama nazionale e internazionale in uno dei palcoscenici più suggestivi e conosciuti al mondo.

Lo spettacolo, che vedrà in scena anche gli allievi dell’ASD Vividanza diretta da Viviana Delpopolo Fischietti, del Centro Studio Danza di Gabriella Cutrupi e della Scuola di Recitazione della Calabria guidata da Floriana Agresta, rappresenta un momento di altissimo valore artistico e formativo.

A rendere ancora più speciale l’evento, la partecipazione di nomi di spicco della danza mondiale come Amilcar Gonzales, Virginia Tomarchio, Alex Atzewi e la straordinaria presenza della stella russa Oxana Bondareva.

Il Teatro Antico di Taormina, con il suo fascino millenario, farà da cornice a una serata che promette di unire la magia del repertorio classico all’entusiasmo e alla passione delle nuove generazioni. Per gli allievi del liceo “Capialbi”, si tratta non solo di un traguardo significativo, ma anche di un’esperienza indimenticabile: danzare accanto a grandi artisti, su un palcoscenico simbolo della cultura internazionale.

Gli allievi selezionati sono: Maria Rosa Catalano, Lucia Iannello, Asia Abbate, Carmen Franzé, Alessia Rettura, Michela Greco, Giorgia Spasari, Gioia Criseo, Chiara Colaciuri, Francesco Cortellini, Francesca Calzone, Gioia Maria Filomena Gioffrè.