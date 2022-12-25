Esibizione di docenti, personale Ata e alunni dell’istituto superiore del capoluogo. La dirigente Licia Bevilacqua: «La scuola è come un pentagramma in cui ogni singola nota contribuisce a creare una melodia»

Musica ed armonia, queste le parole chiave che hanno ispirato e caratterizzato la “Serata di solidarietà” organizzata dal liceo scientifico “Giuseppe Berto” di Vibo Valentia, guidato dalla dirigente scolastica Licia Bevilacqua, che ha avuto luogo all’interno della sala congressi dell’Hotel 501. Nel corso della serata sono stati venduti oggetti natalizi che gli allievi del “Berto” hanno realizzato durante un laboratorio di artigianato con il maestro vibonese Antonio La Gamba, il cui ricavato sarà interamente devoluto in beneficienza. Nel corso della manifestazione di sono esibiti i componenti Coro polifonico “Armonie di suoni” (composto da diciassette elementi) diretto dal maestro Antonio Romano, costituito da docenti dell’istituto superiore del capoluogo e dal personale amministrativo, e alcuni allievi del Berto impegnati nell’esecuzione di brani tratti dal vasto repertorio di musica classica e canzoni della musica leggera italiana. Per il quarto anno consecutivo, unica eccezione nel 2020 per via delle restrizioni pandemiche, il Liceo scientifico vibonese ha voluto lanciare un messaggio di solidarietà e amicizia alla comunità scolastica. [Continua in basso]

«La scuola – ha detto la dirigente scolastica visibilmente soddisfatta a conclusione dell’evento – è come un pentagramma in cui ogni singola nota contribuisce a creare una melodia. Non esistono solo i singoli individui ma una comunità scolastica che insieme opera per costruire percorsi condivisi con l’unico obiettivo del bene comune» ha concluso la dirigente. Tutti i nomi dei componenti il Coro Polifonico “Armonie di suoni” – Maestro: Antonio Romano; Soprani: Annaluce Aiello, Concetta Basile, Maria Lorenza Campanella, Carla Castagna, Maria Beatrice Filograna, Angela Grillo, Maria Ierace, Teresa Scarmato; Contralti: Eleonora Cannatelli, Pasqualina Chiodo, Mary Cugliari, Anna Maria Loiacono, Costantina Scarmozzino, Cinzia Sicari, Antonietta Caterina Solano; Tenori: Christian Gradia, Reno Simonetti. Alunni: Felicia Barba – pianoforte, Antonio Calafati – chitarra, Clara Carnovale – Pianoforte, Aurora Di Leo – Canto, Fabrizio Ferraro – pianoforte, Pierdomenico Foti – Pipita, Andrea Lavorato – Pianoforte, Francesca Ruggero – Pianoforte.