Fino a qualche anno fa recarsi all’edicola sotto casa per acquistare il quotidiano o altre riviste faceva parte dei riti mattutini, come quello del cappuccino al bar. Oggi, invece, trovare un’edicola è diventata un’impresa ardua. Si contano ormai sulle dita di una mano quelle ancora in attività, quando solo fino a pochi anni addietro a Vibo e frazioni se ne contavano più di una decina. La crisi è generalizzata e le classiche edicole, con l’edicolante trincerato dentro la sua struttura di metallo, stanno scomparendo quasi ovunque, trascinate dalla crisi profonda in cui versa il settore della carta stampata. Il digitale, ovvero la possibilità di leggere le notizie direttamente sul proprio smartphone, stanno di fatto decretando la fine dei giornali cartacei e con essa la crisi delle edicole. [Continua in basso]

Molte delle strutture ubicate nel territorio comunale, che da tempo avevano cessato l’attività, ultimamente sono state demolite e altre lo saranno da qui a breve. Particolar impressione ha suscitato, in questi giorni, vedere un mezzo meccanico intento ad operare lo smantellamento della storica edicola di piazza Municipio, un tempo luogo d’incontro e spesso di confronto per intere generazioni della comunità cittadina. Ricorda la scena della demolizione, per far posto ad un supermercato, del “Nuovo Cinema Paradiso” nell’omonimo film. Come suscita un senso di malinconia arrivare nella piazzetta di Bivona ed accorgersi che l’edicola è sparita e con essa un servizio offerto ai molti frequentatori della frazione marina nei mesi estivi. E per evitare l’abbattimento tout court delle edicole, da qualcuno è stata avanzata la proposta di trasformarle in infopoint o permettere che, insieme ai prodotti tradizionali, possano essere commercializzati anche alcolici e generi alimentari. Un modo per impedire che le città diventino sempre più distopiche.

