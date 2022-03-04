Un gesto con cui gli allievi agenti hanno voluto mostrare vicinanza alla popolazione vibonese. Intanto nell'Istituto è iniziato da qualche giorno il 216° corso

La Scuola allievi agenti di Polizia di Stato di Vibo Valentia ha donato all’ospedale Jazzolino ottanta coperte di lana. Un gesto – si legge in una nota a firma del direttore della Scuola, Stefano Dodaro – seguito alla preoccupazione manifestata nei giorni scorsi dal primario del Pronto soccorso, Vincenzo Natale, di non riuscire a dare adeguata sistemazione ai pazienti che, in attesa di ricovero, in questo periodo di temperature molto basse, devono attendere l’esito del “tampone” finalizzato all’accertamento dell’infezione da Covid-19 prima di poter ricevere le opportune cure. Un dono dunque che vuole testimoniare la vicinanza della Polizia di Stato – e della Scuola allievi agenti in particolare – alla popolazione vibonese. [Continua in basso]

Presso la Scuola di Vibo Valentia si è da poco concluso con il giuramento solenne il 215° corso di formazione per agenti della Polizia di Stato. I 158 agenti in prova hanno giurato ed hanno immediatamente preso servizio, in gran parte in sedi del Nord Italia.

Il 28 febbraio ha già avuto inizio il 216° corso, che si sta svolgendo in contemporanea in 12 Scuole o Istituti di formazione della Polizia di Stato.

A Vibo Valentia si stanno preparando 141 allievi, di cui 40 donne. L’età media del corso è 24 anni. Diciannove allievi sono laureati, in varie materie (non solo in giurisprudenza, ma anche in economia, psicologia, scienze naturali ed ingegneria); dei rimanenti più della metà è iscritto all’Università. Diciotto provengono dalla leva militare. Il corso terminerà nella prima settimana di luglio del 2022.