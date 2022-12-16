Per il presidente Ventrice : "Il mercato in piazza deve essere un luogo d’incontro e socializzazione. E' importante ritornare a vivere la propria città"

Domenica 18 dicembre dalle 8 alle 22 si svolgerà in piazza Martiri d’Ungheria un mercatino richiesto dall’associazione Ana Ugl rappresentata dal presidente Nicola Ventrice. “L’idea – spiega il presidente – nasce dal fatto che il mercato in piazza deve essere un luogo d’incontro e socializzazione, dove i rapporti umani si intrecciano e contano quasi più della merce esposta, dove è importante ritornare a vivere la propria città e diventare occasione, ad una settimana dal Natale, di un evento per fare compere e, perché no, consentire a un settore in forte crisi di potersi rilanciare con nuove idee ed opportunità. Speriamo che il tempo sia dalla nostra, l’idea di fare un mercato più allargato ci consente di esporre meglio la nostra merce, reinventarci e favorire la socialità anche fra i nostri banchi variegati”. [Continua in basso]

“Purtroppo a Vibo Marina non è andato bene per le avverse condizioni meteorologiche – ha proseguito Ventrice – siamo stati infatti sfortunati, molti di noi che avevano portato degli articoli davvero interessanti e che erano arrivati da ogni dove, non hanno nemmeno aperto, sono andati via appena hanno visto che il tempo non permetteva di lavorare. È stato brutto ricevere tutte quelle critiche, sui social, vorrei ricordare a chi critica che non sa che dietro di noi ci sono le nostre famiglie. Per noi ogni occasione è favorevole a lavorare – ha aggiunto il presidente dell’associazione – ci piace il nostro lavoro e lo facciamo con passione e tanto sacrificio. Ringrazio come presidente della Ana Ugl questa Amministrazione comunale con la quale si è instaurata una collaborazione costruttiva. In particolare, Ventrice evidenzia che “con l’assessore Carmen Corrado, sin dalla sua nomina abbiamo cominciato a ricostruire dalle macerie ciò che il Covid e la grave crisi ci ha lasciato”. Il presidente di ana Ugl conclude: “Siamo sicuri che con l’aiuto dell’Amministrazione riusciremo a far sempre meglio e ad essere propositivi per ogni nuova iniziativa. Vi invitiamo pertanto a partecipare al mercato del 18 dicembre che si terrà in piazza Martiri d’Ungheria, abbiamo bisogno del sostegno di tutta la città, troverete tanti articoli interessanti, buona musica e zucchero filato per i più piccini”.

