All’indomani delle Giornate Fai di Primavera, il centro storico di Vibo Valentia si è trasformato in un flusso continuo di visitatori, tra palazzi aperti e percorsi culturali che hanno ridato centralità al patrimonio cittadino

«Il boom di presenze registrato lo scorso fine settimana è la prova tangibile di quanto Vibo Valentia sia affamata di cultura e bellezza», ha dichiarato il sindaco Enzo Romeo.

Il percorso “La voce dei palazzi: personaggi illustri di Monteleone” ha aperto le porte di Palazzo Gagliardi, Palazzo Murmura, Palazzo Marzano e Palazzo Di Francia, trasformando la città in un museo diffuso.

«Vedere le code davanti ai nostri palazzi storici è la conferma di un nuovo percorso di consapevolezza per tutta la nostra comunità», ha aggiunto il primo cittadino.

Un ruolo centrale è stato affidato agli apprendisti ciceroni, studenti dei licei cittadini. «I veri protagonisti sono stati gli studenti dei licei “Berto” e “Capialbi”», ha sottolineato Romeo.

«La loro preparazione e il loro entusiasmo nel raccontare la nostra storia sono la garanzia migliore per il futuro di questa città», ha concluso, ringraziando anche la delegazione del FAI e i proprietari dei palazzi.

L’amministrazione comunale punta ora a rendere strutturali queste iniziative, inserendole nel progetto “La Città di Tutte le Epoche” per una fruizione sempre più ampia del patrimonio culturale.