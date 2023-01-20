E' solo il primo di diversi incontri che l'associazione intende promuovere negli istituti scolastici del territorio

Il coordinamento provinciale di Libera Vibo Valentia, nella persona del referente Giuseppe Borrello, da sempre impegnato per la costruzione di una rete solidale e nel coinvolgimento dei ragazzi nella costruzione di processi di cambiamento, è stato ospite della scuola media statale Amerigo Vespucci di Vibo Valentia, per un primo incontro di un percorso sulla memoria e sulla cittadinanza attiva e responsabile. [Continua in basso]

Nel corso dell’incontro, i ragazzi e le ragazze del plesso scolastico, si sono dimostrati attenti e partecipi, coinvolti e coinvolgenti. “Io credo che i mafiosi non capiscano di far del male prima di tutto a loro stessi” è stata una delle interessanti riflessioni di uno studente.

“Vorrei che tutti avessero la forza di ribellarsi” ha affermato qualcun altro. “Ogni riflessione ha spiegato Giuseppe Borrello – ci conferma la necessità di continuare a parlarne, discuterne, affrontare l’argomento e di smascherare i falsi miti che, purtroppo, ancora oggi, ruotano intorno al termine “mafie”. Una vita senza mafie è più bella e divertente – ha concluso il referente provinciale – perché non costruirla?”.

