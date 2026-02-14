Le previsioni meteorologiche favorevoli per domani consentono di seguire il cartellone dell’evento. Sfilata di carri e maschere, Dj set e concerti per una giornata all’insegna del divertimento

L’ondata di maltempo che sta flagellando la Calabria ha anche ipotecato molte manifestazioni pubbliche che nella settimana di Carnevale rappresentano il traguardo di mesi di lavoro e impegno per centinaia di persone. Ma ora le previsioni metereologiche promettono una breve tregua per domani, domenica 15 febbraio. Proprio grazie a questa previsione, Carnevalmare 2026, il carnevale di Vibo Marina, è stato confermato dagli organizzatori.

Si tratta della terza giornata in programma, con inizio alle ore 15, con apertura da parte dei Giganti Mata e Grifone e sfilata dei Carri allegorici, gruppi mascherati, scuole dell’infanzia, scuole primarie e gruppi di ballo. Poi, dalle ore 17, si esibiranno gli artisti di strada nei pressi del bar Il Gabbiano. Per i più piccoli ci saranno mascotte itineranti, truccatrici e gadget by MammaCheFesta (area Tropical). E ancora: l’esibizione della Dixieland jazz Street Band by Veipo, l’intrattenimento musicale Back to ‘90 - Taranta Dance, e Dj set (F.Modesti / Vlab) e animazione a cura di “Timpani Eventi”.