L’ondata di maltempo che sta flagellando la Calabria ha anche ipotecato molte manifestazioni pubbliche che nella settimana di Carnevale rappresentano il traguardo di mesi di lavoro e impegno per centinaia di persone. Ma ora le previsioni metereologiche promettono una breve tregua per domani, domenica 15 febbraio. Proprio grazie a questa previsione, Carnevalmare 2026, il carnevale di Vibo Marina, è stato confermato dagli organizzatori.

Si tratta della terza giornata in programma, con inizio alle ore 15, con apertura da parte dei Giganti Mata e Grifone e sfilata dei Carri allegorici, gruppi mascherati, scuole dell’infanzia, scuole primarie e gruppi di ballo. Poi, dalle ore 17, si esibiranno gli artisti di strada nei pressi del bar Il Gabbiano. Per i più piccoli ci saranno mascotte itineranti, truccatrici e gadget by MammaCheFesta (area Tropical). E ancora: l’esibizione della Dixieland jazz Street Band by Veipo, l’intrattenimento musicale Back to ‘90 - Taranta Dance, e Dj set (F.Modesti / Vlab) e animazione a cura di “Timpani Eventi”.

Società

