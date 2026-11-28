Domenica 13 dicembre all’Auditorium di Vibo Marina lo spettacolo dedicato alla vita di San Francesco d’Assisi. Sul palco volontari, famiglie e ragazzi con disabilità, protagonisti di un percorso teatrale durato un anno e mezzo

Un anno e mezzo di laboratorio teatrale, prove, condivisione ed emozioni per dare vita a uno spettacolo in cui il teatro diventa occasione di incontro, partecipazione e inclusione. L’Unitalsi di Vibo Valentia, presenta “Forza Venite Gente”, il musical dedicato alla vita di San Francesco d’Assisi, in programma domenica 13 dicembre, alle ore 17, all’Auditorium di Vibo Marina.

A salire sul palco saranno i volontari dell’associazione, le famiglie e soprattutto gli “amici speciali”, i ragazzi con disabilità che rappresentano il cuore delle attività dell’Unitalsi. Saranno loro i protagonisti assoluti di una rappresentazione nata da un lungo percorso condiviso, durante il quale ciascuno ha potuto mettere a disposizione le proprie capacità, contribuendo alla realizzazione di un progetto comune.

Non una semplice rappresentazione teatrale, dunque, ma il risultato di un’esperienza vissuta insieme, fatta di relazioni, impegno e scoperta reciproca. Uno spettacolo originale e autentico, nel quale il coinvolgimento dei ragazzi, dei genitori e dei volontari restituisce il senso più profondo del lavoro portato avanti dall’associazione.

La scelta di raccontare San Francesco non è casuale. Attraverso la sua vita e il messaggio che ha lasciato, il musical vuole trasmettere un invito all’amore verso se stessi, verso gli altri e verso il creato. Un richiamo a riscoprire il valore delle cose essenziali.

«L’iniziativa – spiegano gli organizzatori – vuole invece riportare l’attenzione su ciò che non si può misurare né acquistare: le relazioni, la solidarietà, la bellezza della vita e quei piccoli gesti nei quali si manifesta il valore delle cose più preziose. Un messaggio di pace e speranza, ma anche un’esortazione alla gratitudine, a guardare con maggiore attenzione ciò che ci circonda e a riconoscere il valore di ogni persona».

È questo il significato che l’Unitalsi affida al proprio spettacolo: «ricordare, attraverso il messaggio francescano, che la bellezza non risiede nella ricerca della perfezione, ma nella capacità di accogliere, condividere e amare. E che la presenza di Dio si può ritrovare anche nelle piccole cose di ogni giorno».

L’appuntamento è per domenica 13 dicembre, alle ore 17, all’Auditorium di Vibo Marina. L’ingresso è gratuito. L’Unitalsi invita la cittadinanza a partecipare per condividere un pomeriggio di teatro, musica e testimonianza.