Prima serata a Vibo Marina della rassegna letteraria “Ti Porto un libro: incontri con l’autore”, organizzata dalla Pro loco di Vibo Marina in collaborazione con il Comune di Vibo Valentia, e giunta ormai alla sua sesta edizione. L’incontro ha visto come protagonista l’ingegnere, giornalista e storico Pino Ippolito Armino, che ha presentato il suo ultimo libro “Il fantastico regno delle Due Sicilie. Breve catalogo delle imposture neoborboniche” (Laterza editore). L’autore, dialogando con Rosario Carbone, è riuscito a catturare l’attenzione del numeroso pubblico, anche grazie all’argomento affrontato: la verità storica dietro le numerose fake news neoborboniche sul Regno delle Due Sicilie e i fatti del Risorgimento. Un’operazione tutt’altro che semplice, perché andava a scontrarsi con le numerose leggende tutt’ora circolanti (soprattutto al Sud) su questo periodo storico estremamente delicato e complesso. Il consiglio di amministrazione della Pro loco di Vibo Marina «è stata molto felice di aver potuto aprire il ciclo di incontri con un ospite di alto profilo e un argomento in grado di stimolare un acceso dibattito, convinto nella necessità di un confronto serio e costruttivo, che questo incontro è riuscito a offrire. La serata, inoltre, è stata allietata dalla musica del giovanissimo pianista Simon Stanganello, grande talento emergente, “figlio” dell’eccellente preparazione musicale offerta dall’Istituto Comprensivo “A. Vespucci” di Vibo Marina». [Continua in basso]

All’evento sono stati presenti anche l’assessore alla Cultura Antonella Tripodi, che ha portato i saluti dell’amministrazione comunale, e il deputato Riccardo Tucci. Il secondo incontro della rassegna si terrà venerdì 29 luglio alle ore 21.30, e vedrà come ospite la scrittrice Giusy Staropoli Calafati, vincitrice di numerosi premi letterari. Durante la seconda serata di “Ti Porto un libro” presenterà il suo ultimo romanzo “Terra santissima” (Laruffa, 2021). Attraverso il viaggio della protagonista, Giusy Staropoli Calafati ci accompagna per una delle terre più impervie e allo stesso tempo meravigliose della Calabria, l’Aspromonte. Sarà l’occasione per parlare della regione e toccare, attraverso una storia intensa e appassionante, temi da sempre molto cari alla Pro loco, «come il senso di appartenenza, le tradizioni, l’identità culturale locale, le bellezze e i problemi della realtà in cui viviamo».