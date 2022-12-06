L'ente locale essendo beneficiario del finanziamento concesso dal Ministero dell'istruzione Unità di missione del Pnrr avvia la progettazione

Il Comune di Vibo Valentia essendo beneficiario del finanziamento concesso dal Ministero dell’istruzione Unità di missione del Pnrr, procede con l’iter inerente la progettazione dell’opera “Realizzazione Asilo Nido nella frazione di Vibo Marina” con localizzazione in via Stadio, per la cui realizzazione è prevista una somma complessiva di euro 1.440.000,00, in tempi ristretti e secondo le indicazioni previste dall’Avviso pubblico del 2 dicembre 2021, al fine di aggiudicare i lavori nel rispetto dei tempi fissati. L’accordo di concessione sottoscritto anche dal Direttore generale dell’Unità di missione del Pnrr, impone che le azioni del progetto debbano essere portate materialmente a termine e completate secondo un cronoprogramma indifferibile che prevede l’aggiudicazione dei lavori entro il 31 marzo 2023. [Continua in basso]

Pertanto, l’ente guidato da Maria Limardo, prosegue con le fasi pertinenti all’affidamento dei servizi tecnici inerenti la redazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica, del Progetto definitivo-esecutivo, del Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, finalizzati all’affidamento dei lavori relativi alla “Realizzazione Asilo Nido nella frazione di Vibo Marina”, nel rispetto delle finalità e tempistiche fissate nella convenzione regolante il finanziamento, mediante trattativa diretta sul Mepa. Responsabile Unico del Procedimento è l’Ingegnere Onofrio Maragò, dipendente dell’Ente, l’incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione è affidato all’Ingegnere Alfredo Santini, l’incarico di collaudatore statico e tecnico-amministrativo all’architetto Giuseppe Petruzza e l’incarico supporto al Rup nelle diverse fasi delle procedure tecnico-amministrative al dottor Maurizio Bardari, dipendenti del Comune di Vibo Valentia, mentre le attività sopra indicate, per l’accertata carenza in organico di personale, la difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori e le difficoltà di svolgere le funzioni di istituto, saranno affidate ad un tecnico esterno, in possesso degli adeguati requisiti professionali.

