Sabato 10 dicembre nella città di Vibo Valentia, alle ore 17, presso la sala conferenze della parrocchia S. Maria La Nova, si svolgerà un meeting introduttivo nel quale sarà presentata la nascente associazione culturale di fotografia, “Grandangolo” che mette al centro la componente autoriale che intercetta più discipline. Lo scopo del sodalizio non è soltanto quello di assolvere alla funzione sociale di “maturazione” e crescita culturale degli associati, ma alla valorizzare degli aspetti culturali e sociali dell’intero territorio provinciale. «Raccontare lo spirito del luogo fatto di cultura e di vita, attraverso immagini in grado di far assaporare i profumi e le atmosfere che caratterizzano i nostri luoghi – afferma il presidente Pasquale Pitti – La tradizionale “cartolina” cederà il posto a una fotografia di reportage che diventerà Testimonianza di cultura e territorio». L’associazione non ha finalità politiche, è senza scopo di lucro e intende cooperare con Enti e altre associazioni allo scopo di creare sinergie in grado ottimizzare gli sforzi di valorizzazione.