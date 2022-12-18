Tutto pronto per l’annuale edizione del premioEccellenza donna”. Nell’occasione, il riconoscimento andrà all’ex dirigente farmacista regionale, Alba Crupi, all’ex consigliera di Parità, Vincenzina Perciavalle, all’ex presidente Adic, Antonietta Comerci, e al presidente Arci Teatro di Vibo Valentia, Anna Faga. Il premio viene assegnato dalla sezione provinciale della Fidapa alle eccellenze femminili distintesi nel corso di ogni anno sul territorio. L’apposita cerimonia è prevista per martedì, 20 dicembre, alle ore 19, presso l’Hotel 501. Il programma dell’evento, dopo i saluti ai presenti del presidente Annamaria Figliano e la consegna ufficiale del riconoscimento alle quattro donne “eccellenti”, prevede in conclusione la tradizionale cena di auguri di Natale, con la partecipazione di tutti gli associati. «La Fidapa di Vibo Valentia – sottolinea al riguardo la presidente Figliano – in coerenza con le proprie finalità associative, tese  valorizzare le personalità  che si sono distinte per l’impegno per il sociale e lo sviluppo culturale e umano del territorio, intende in questo modo premiare e ringraziare per il loro costante impegno queste nostre quattro socie». La Fidapa è un’associazione composta, in Italia, da circa 10 mila iscritte. Aderisce alla Ifbpw (International federation of business and professional women) ed è articolata in 300 sezioni distribuite su tutto il territorio nazionale, raggruppate in 7 distretti. La Federazione, in particolare, ha lo scopo di promuovere, coordinare e sostenere le iniziative delle donne che operano nel campo delle Arti, delle Professioni e degli Affari, autonomamente o in collaborazione con enti, associazioni ed altri soggetti.

