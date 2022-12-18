Quattro le rappresentanti del mondo femminile ritenute meritevoli dell’assegnazione dell’annuale riconoscimento. Ecco i nomi delle donne vibonesi “eccellenti”

Tutto pronto per l’annuale edizione del premio “Eccellenza donna”. Nell’occasione, il riconoscimento andrà all’ex dirigente farmacista regionale, Alba Crupi, all’ex consigliera di Parità, Vincenzina Perciavalle, all’ex presidente Adic, Antonietta Comerci, e al presidente Arci Teatro di Vibo Valentia, Anna Faga. Il premio viene assegnato dalla sezione provinciale della Fidapa alle eccellenze femminili distintesi nel corso di ogni anno sul territorio. L’apposita cerimonia è prevista per martedì, 20 dicembre, alle ore 19, presso l’Hotel 501. Il programma dell’evento, dopo i saluti ai presenti del presidente Annamaria Figliano e la consegna ufficiale del riconoscimento alle quattro donne “eccellenti”, prevede in conclusione la tradizionale cena di auguri di Natale, con la partecipazione di tutti gli associati. «La Fidapa di Vibo Valentia – sottolinea al riguardo la presidente Figliano – in coerenza con le proprie finalità associative, tese valorizzare le personalità che si sono distinte per l’impegno per il sociale e lo sviluppo culturale e umano del territorio, intende in questo modo premiare e ringraziare per il loro costante impegno queste nostre quattro socie». La Fidapa è un’associazione composta, in Italia, da circa 10 mila iscritte. Aderisce alla Ifbpw (International federation of business and professional women) ed è articolata in 300 sezioni distribuite su tutto il territorio nazionale, raggruppate in 7 distretti. La Federazione, in particolare, ha lo scopo di promuovere, coordinare e sostenere le iniziative delle donne che operano nel campo delle Arti, delle Professioni e degli Affari, autonomamente o in collaborazione con enti, associazioni ed altri soggetti.

LEGGI ANCHE: San Costantino Calabro, la Fidapa fa salire in cattedra l’imprenditoria femminile