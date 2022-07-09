Partito da Capo Milazzo, giungerà oggi a Vibo Valentia il cammino sulle orme del Santo padovano. Un ricco programma accompagnerà la sosta in città

Partito da Capo Milazzo, giungerà oggi a Vibo Valentia il cammino sulle orme di Sant'Antonio. Alle 11 le reliquie del Santo saranno accolte nel Duomo di San Leoluca dove sosteranno per tutta la giornata. Un ricco programma accompagnerà la sosta in città delle reliquie del Santo Padovano. Alle 19 sarà celebrata la Santa Messa, alle 21 una veglia di preghiera che si concluderà con una fiaccolata per accompagnare le reliquie nella Chiesa del Convento dedicata al Santo. Domenica 10 luglio dopo le messe celebrate nella chiesa del Convento le reliquie saranno accolte nei reparti dell'ospedale della città. Alle 19 faranno ritorno nel Duomo della città per la celebrazione conclusiva. A camminare sarà un piccolo gruppo di pellegrini "fissi" con una reliquia ex ossibusdi sant'Antonio. A loro potrà, di tappa in tappa o per piccolo tratti, aggregarsi chiunque liberamente, senza necessità di iscrizione e in autonomia logistica, e farsi compagno di viaggio con Antonio condividendo il suo percorso di vita, scoprendone esperienze, incontrando comunità.

Una itineranza povera, a staffetta, già sperimentata lo scorso anno con altre 16 tappe percorse tra Gemona e Padova. Il Cammino, infatti, rientra nel progetto “Antonio 20-22”, espressione dei frati minori conventuali della Provincia italiana di Sant’Antonio, e ideato insieme a laici e all’intera Famiglia antoniana, che è stato modificato e ritardato nei tempi dalla pandemia. Progetto che ripercorre la vocazione di Antonio, attraverso i “tre 800 anni” che si celebrano nel triennio: la vocazione francescana (2020), l’arrivo in Italia e l’incontro con san Francesco (2021), il rivelarsi delle sue doti (2022). Il Cammino dell’estate 2022 prevede 92 tappe attraverso nove regioni italiane e 42 diocesi, risalendo lo Stivale in quello che è stato il Cammino di sant’Antonio. È l’occasione per conoscere la storia di Antonio, illuminandone alcuni particolari, scoprendo aspetti meno noti, ma anche incrociando il messaggio che ancora oggi, dopo otto secoli, Antonio porta con sé, grazie all’incontro con realtà che narrano l’attualità delle sue intuizioni: la giustizia, l’attenzione ai poveri, la carità.