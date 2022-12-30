Il coro, sostenuto dal parroco Vincenzo Varone e diretto dal maestro Pino Tropeano ha eseguito canti natalizi tradizionali e melodie e brani in chiave gospel

Grandi consensi per il Concerto di Natale del coro “Spirito Santo”, della parrocchia Spirito Santo-Santa Maria La Nova di Vibo Valentia, tenutosi nella chiesa nel centro storico della città. Il coro, sostenuto dal parroco Vincenzo Varone e diretto dal maestro Pino Tropeano, versatile chitarrista, ha eseguito una serie di canti natalizi, dai più tradizionali e conosciuti fino a melodie e brani, anche internazionali, arrangiati e proposti in chiave gospel, che hanno allietato e coinvolto il numeroso pubblico. Publico che ha tributato grandi apprezzamenti al coro – con la solista Ilde Lico, che ha eseguito anche due brani, ed i solisti Daniele De Masi e Valerio Prestia – che si era esibito, prima di Natale, presso la Casa circondariale di Vibo nell’ambito dell’evento “L’Altra Cucina… per un pranzo d’Amore”, e che offrirà ancora un bel momento di condivisione e gioia il prossimo 4 gennaio presso la Chiesa di San Nicola in Triparni, guidata da don Michele Vinci.